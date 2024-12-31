Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?
Yeni yıl arifesinde altın ya da döviz işlemi yapmayı planlayanlar, kuyumcular ve döviz bürolarının açık olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar tarafından "1 Ocak resmi tatilde döviz büroları ve kuyumcular açık mı" sorusu aratılıyor. Peki, 31 Aralık (bugün) kuyumcular ve döviz büroları açık mı, 1 Ocak yılbaşında hizmet verecek mi? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:11