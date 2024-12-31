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Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

Yeni yıl arifesinde altın ya da döviz işlemi yapmayı planlayanlar, kuyumcular ve döviz bürolarının açık olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar tarafından "1 Ocak resmi tatilde döviz büroları ve kuyumcular açık mı" sorusu aratılıyor. Peki, 31 Aralık (bugün) kuyumcular ve döviz büroları açık mı, 1 Ocak yılbaşında hizmet verecek mi? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:11
Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

Yeni yıla girmeye saatler kala, kuyumcu ve döviz bürolarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Yılbaşı arifesinde altın ya da döviz işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak günleri bu işletmelerin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

31 aralık (Bugün) Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?


Yılın son günü olan 31 Aralık'ta kuyumcular, genellikle normal çalışma saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sabah 09:00'da açılan kuyumcuların, akşam saat 19:00'a kadar müşteri kabul etmesi bekleniyor. Ancak, semtlere ve işletme sahiplerinin kararlarına göre bu saatlerde değişiklik olabilir. Kuyumcuya gitmeden önce telefonla bilgi almanız faydalı olur.

Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

31 Aralık günü döviz büroları ise genellikle sabah 09:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak, tıpkı kuyumcular gibi döviz bürolarının da çalışma saatleri semt ve lokasyona göre farklılık gösterebilir.

Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

1 Ocak 2025'de Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?


Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2025, resmi tatil olması nedeniyle çoğu kuyumcu kapılarını kapalı tutacak. Ancak, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcuların çoğu 1 Ocak tarihinde de hizmet vermeye devam edebilir. Tatil gününde altın alımı ya da satımı yapmak isteyenler için AVM kuyumcuları iyi bir seçenek olabilir. Döviz büroları ise 1 Ocak tatilinde kapalı olacak. Ancak, AVM'lerde yer alan bazı döviz büroları bu gün hizmet vermeyi sürdürebilir.

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