Kuyumcular bugün açık mı? 1 Ocak 2025 tatilinde döviz büroları ve kuyumcular hizmet verecek mi?

1 Ocak 2025'de Kuyumcular ve Döviz Büroları Açık mı?



Yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2025, resmi tatil olması nedeniyle çoğu kuyumcu kapılarını kapalı tutacak. Ancak, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcuların çoğu 1 Ocak tarihinde de hizmet vermeye devam edebilir. Tatil gününde altın alımı ya da satımı yapmak isteyenler için AVM kuyumcuları iyi bir seçenek olabilir. Döviz büroları ise 1 Ocak tatilinde kapalı olacak. Ancak, AVM'lerde yer alan bazı döviz büroları bu gün hizmet vermeyi sürdürebilir.