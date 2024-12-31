CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

Bu akşam 2025 yılını ekranları başında karşılayacak izleyiciler için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. TV8'in canlı yayınıyla izleyicilere sunulacak bu bölümde, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Giray Altınok, Mina Demirtaş, Dilan Çiçek Deniz, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler sahne alacak. Yılbaşı özel bölümü, TV8 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün canlı yayınına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi