Viral Galeri Viral Liste CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

Bu akşam 2025 yılını ekranları başında karşılayacak izleyiciler için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak. TV8'in canlı yayınıyla izleyicilere sunulacak bu bölümde, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Giray Altınok, Mina Demirtaş, Dilan Çiçek Deniz, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler sahne alacak. Yılbaşı özel bölümü, TV8 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün canlı yayınına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:41
CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

31 Aralık 2024 gecesi, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı TV8 ekranlarında izleyicilere sunulacak. Canlı yayınla gerçekleşecek bu bölümde jüri üyeleri ve konuklar sahne alacak. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü canlı izleme yolları...

CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Canlı Yayın

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek bu özel geceyi kaçırmamak için TV8'in canlı yayın ekranına bağlanabilirsiniz. Yılbaşı gecesi şarkıların ve eğlencenin doruklara çıkacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü, izleyicilere eğlenceli bir akşam sunacak.

Canlı yayını izlemek için TV8 Canlı Yayın Linki üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

Jüri Üyeleri

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde, Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola jüri koltuğunda yer alacak. Her biri kendi tarzlarıyla izleyicilere performans sergileyecek.

Jüri Üyeleri:

Hadise
Beyazıt Öztürk
Gökhan Özoğuz
Ezgi Mola (ilk kez)

CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

Konuklar

Programda Mert Turak, Esra Bilgiç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve diğer konuklar şarkılarını seslendirecek. Performanslarıyla yılbaşı gecesine katkıda bulunacaklar.

Konuklar:

Mert Turak
Beril Pozam & Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Barış Kılıç
Mina Demirtaş
Doğukan Güngör
Aslıhan Güner
Sıla Türkoğlu

CANLI İZLE! O SES TÜRKİYE 2025 TV8 yılbaşı özel bölümü full HD, donmadan, tamamını seyret!

Dilan Çiçek Deniz
Deniz Baysal & Barış Yurtçu
Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)
Diren Polatoğulları
Ülkü Hilal Çiftçi
Berfu & Eser Yenenler
Giray Altınok

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