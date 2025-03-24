Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı yenerek A Ligi'ne yükseldi. Bu başarının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de milli ara ne zaman sona erecek ve maçlar hangi tarihlerde başlayacak?