Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
Süper Lig'de milli aranın sona erdiği tarih futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarının ardından gözler Süper Lig'in ne zaman başlayacağına çevrildi. Milli ara sona erdiğinde Süper Lig heyecanı yeniden start alacak. Peki milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:39