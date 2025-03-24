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Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Süper Lig'de milli aranın sona erdiği tarih futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarının ardından gözler Süper Lig'in ne zaman başlayacağına çevrildi. Milli ara sona erdiğinde Süper Lig heyecanı yeniden start alacak. Peki milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:39
Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı yenerek A Ligi'ne yükseldi. Bu başarının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'de milli ara ne zaman sona erecek ve maçlar hangi tarihlerde başlayacak?

Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Milli Ara Bitti mi?

Süper Lig'de milli ara, 28. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından başlamıştı. Bu süreçte takımlar antrenmanlarını sürdürdü. 28 Mart'ta sona erecek olan milli aranın ardından Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek

Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Süper Lig 1 Hafta Ertelenecek Mi?

Son günlerde Süper Lig'in 1 hafta erteleneceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF açıklamasında, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

Süper Lig 29. Hafta Fikstürü

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor – Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor – Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor – Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK – Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor – Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor – Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor – Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş – Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor – RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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