İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in batı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Peki bayram boyunca hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? Hangi bölgelerde yağış riski daha yüksek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:39