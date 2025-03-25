İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu

Yağışlı Sistem Ne Zaman Geliyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bayramdan hemen önce 29 Mart Cumartesi günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını ifade etti. Bu sistem sıcaklıkları çok fazla düşürmese de birçok bölgede yağmur geçişlerine neden olacak.

Cuma akşam saatlerinde yurda giriş yapması beklenen sistemin ilk olarak Ege ve Marmara'da etkili olması beklenirken, ilerleyen saatlerde İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.