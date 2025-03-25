Viral Galeri Viral Liste İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu

İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in batı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Peki bayram boyunca hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? Hangi bölgelerde yağış riski daha yüksek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 07:39
İstanbul dahil Marmara’ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı’nda hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu raporu...

İstanbul dahil Marmara’ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı’nda hava durumu raporu

Yağışlı Sistem Ne Zaman Geliyor?

Hürriyet'te yer alan habere göre Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bayramdan hemen önce 29 Mart Cumartesi günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin Türkiye'yi etkisi altına alacağını ifade etti. Bu sistem sıcaklıkları çok fazla düşürmese de birçok bölgede yağmur geçişlerine neden olacak.

Cuma akşam saatlerinde yurda giriş yapması beklenen sistemin ilk olarak Ege ve Marmara'da etkili olması beklenirken, ilerleyen saatlerde İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil Marmara’ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı’nda hava durumu raporu

Gün Gün Bayram Hava Durumu Tahmini

Arife Günü (29 Mart Cumartesi)

Bayram öncesinde yağışlı hava yurdun batı kesimlerinde kendini gösterecek. Sabah saatlerinde Ege kıyılarında başlayacak olan yağış gün içinde Akdeniz'in batısı, Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. İç Anadolu'nun batısında da öğleden sonra hafif yağmur görülebilir. Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ise yağıştan etkilenmeyecek.

Bayramın Birinci Günü (30 Mart Pazar)

Cumartesi gecesi başlayan yağışların pazar günü sabah saatlerinde Antalya ve Muğla çevresinde devam etmesi bekleniyor. Bayram namazı sırasında hafif yağmur ihtimali var. Gün içinde Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı yağmur geçişleri sürecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yer yer yağış görülebilir.

İstanbul dahil Marmara’ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı’nda hava durumu raporu

Bayramın İkinci Günü (31 Mart Pazartesi)

Pazartesi günü özellikle doğu bölgelerde yağışların şiddetlenmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'da yoğun yağış görülebilir. Ege'nin kuzey kesimleri ve Marmara'nın güneyi de bu yağışlı sistemin etkisine girecek. Ancak akşam saatlerine doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bayramın Son Günü (1 Nisan Salı)

Bayramın üçüncü günü Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağış ihtimali bulunuyor. Batı kesimlerde hava nispeten açarken, doğuda sağanak yağmurun devam etmesi bekleniyor.

İstanbul dahil Marmara’ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte gün gün Ramazan Bayramı’nda hava durumu raporu

İstanbul'da Sıcaklıklar Nasıl Olacak?

Meteoroloji verilerine göre bayram süresince İstanbul'da sıcaklıklar değişkenlik gösterecek:

Arife günü (29 Mart): Gündüz 18 derece, akşam saatlerinde 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bayramın birinci günü (30 Mart): Gün içinde sıcaklık 19-20 derece seviyelerinde olacak.

Bayramın ikinci günü (31 Mart): Yağışlarla birlikte sıcaklık 14-15 dereceye kadar düşecek.

Bayramın üçüncü günü (1 Nisan): Hava biraz daha soğuyacak ve sıcaklık 11-12 derece civarında seyredecek.

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