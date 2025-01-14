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Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Tatlı, besleyici ve sağlıklı olmalarıyla öne çıkan meyveler, birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Her gün tüketilen bu meyveler, birçok kültürde farklı anlam ve isimlere sahip olmaları ile bambaşka hikayeler barındırıyor. Peki, meyvelerin isimlerinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu meyvelerin gerçek isimleri duyanları şaşırtıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:53
Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Sağlığımız için vazgeçilmez bir yeri olan meyveler, lezzetlerinin yanı sıra ilginç kökenlere sahip isimleriyle de dikkat çekiyor. Gündelik yaşamımızda sıkça tükettiğimiz bu meyvelerin isimleri, tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenerek bugün bildiğimiz hallerine ulaşmış. Peki çilek, portakal, erik gibi meyvelerin isimlerinin aslında nereden geldiğini biliyor musunuz?

Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Erik

Erik kelimesi, kökenini Eski Türkçe'deki "erük" sözcüğünden alıyor. Bu terim, tarih boyunca çekirdekli meyveleri tanımlamak için kullanılmış. Geçmişte şeftali, kayısı gibi meyveler de tüylüsüne veya rengine göre "tülük erük" (tüylü erik) ve "sarıġ erük" (sarı erik) kara erük (kara erik) gibi çeşitli isimlerle anılırmış.

Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Portakal

Portakal ismi, 16. yüzyılda tatlı turunç meyvesinin Çin'den Avrupa'ya getirilmesiyle ortaya çıkmış. "Portakal" kelimesi, aslında meyvenin Avrupa'ya Portekiz aracılığıyla ulaşmasından dolayı Portekiz'i ifade eden "Portugal" sözcüğünden türemiştir.

Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Çilek

Çilek adını, Türkiye Türkçesi'nde kullanılan "çigelek" kelimesinden alır. Bu kelime, meyvenin sululuğunu ve etli yapısını ifade eder. Aynı zamanda cige kelimesi vişne anlamına gelmektedir.

Meyvelerin isimleri nereden geliyor? Bu meyvelerin gerçek isimlerini hiç duymadınız!

Karpuz - Kavun

Karpuz isminin kökeni Farsça "χarbūz" veya "χarbūze" kelimelerine dayanıyor. Aynı zamanda, Eski Yunanca "karpós" kelimesiyle de bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Kavun kelimesi ise, Eski Türkçe'de "kaġun" şeklinde kullanılıyordu.

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