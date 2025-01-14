Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Görev sırasında uygulama, katılımcıların hedef noktalarını işaretleyen bir harita gösterdi. Ancak, yürüyüş başladığında harita ekranı kayboldu ve bireylerin tamamen hafızalarına ve yön bulma becerilerine güvenmeleri gerekti. Her hedefe ulaştıklarında QR kodlarını tarayarak varışlarını onaylayan katılımcılar, kaybolduklarında haritayı yeniden açma seçeneğini kullanabiliyordu.

Uygulama, GPS verileri aracılığıyla katılımcıların hareketlerini ve navigasyon davranışlarını takip etti. Elde edilen veriler, öznel bilişsel gerilemesi olan bireylerin diğer gruplara kıyasla daha fazla yönlendirme duraklaması yaptığını ve bu durumun Alzheimer riskini gösterebileceğini ortaya koydu.