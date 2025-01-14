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Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, sağlığımız hakkında önemli ipuçları verebilir. Yapılan bir araştırma, navigasyon sırasında gösterdiğimiz basit bir davranışın Alzheimer hastalığının erken belirtilerini ortaya koyabileceğini öne sürüyor. Bilim insanları, navigasyon sırasında yapılan kısa duraklamaların erken bilişsel gerileme işareti olabileceğini keşfetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:03
Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

PLOS Digital Health dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, akıllı telefon navigasyon verilerinin Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken belirtilerini tespit edebileceğini ortaya koydu. Araştırma, özellikle navigasyon sırasında yapılan kısa "yönlendirme duraklamaları"na odaklanarak, öznel bilişsel gerileme belirtilerine ışık tuttu.

Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nde yürütülen çalışmaya katılan bilim insanları, öznel bilişsel gerilemesi olan bireylerin navigasyon sırasında bilişsel zorluk yaşadığını ve daha sık duraklamalar yaptığını tespit etti. Araştırmayı yürüten Jonas Marquardt, bu kısa duraklamaların bilişsel becerilerdeki erken değişimlerin önemli bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Navigasyon Davranışları Alzheimer Hakkında Bilgi Veriyor


Araştırmaya 24 genç yetişkin, 25 bilişsel olarak sağlıklı yaşlı yetişkin ve öznel bilişsel gerileme yaşayan 23 kişi olmak üzere toplamda 72 katılımcı katıldı. Katılımcılar, özel olarak geliştirilen "Explore" adlı bir akıllı telefon uygulamasıyla bir üniversite kampüsünde gezinme görevine katıldılar.

Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Görev sırasında uygulama, katılımcıların hedef noktalarını işaretleyen bir harita gösterdi. Ancak, yürüyüş başladığında harita ekranı kayboldu ve bireylerin tamamen hafızalarına ve yön bulma becerilerine güvenmeleri gerekti. Her hedefe ulaştıklarında QR kodlarını tarayarak varışlarını onaylayan katılımcılar, kaybolduklarında haritayı yeniden açma seçeneğini kullanabiliyordu.

Uygulama, GPS verileri aracılığıyla katılımcıların hareketlerini ve navigasyon davranışlarını takip etti. Elde edilen veriler, öznel bilişsel gerilemesi olan bireylerin diğer gruplara kıyasla daha fazla yönlendirme duraklaması yaptığını ve bu durumun Alzheimer riskini gösterebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor

Araştırmada, yönlendirme duraklamalarının fiziksel yetersizliklerden ziyade bilişsel işlevlerdeki zorluklarla ilişkili olduğu bulundu. Bu analizin, Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin, beynin ilişkili bölgelerinde başladığını gösteren önceki çalışmaları desteklediği belirtiliyor.

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