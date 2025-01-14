Bilim insanları uyarıyor: Günlük alışkanlıklarınız Alzheimer riskinizi ele veriyor
Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, sağlığımız hakkında önemli ipuçları verebilir. Yapılan bir araştırma, navigasyon sırasında gösterdiğimiz basit bir davranışın Alzheimer hastalığının erken belirtilerini ortaya koyabileceğini öne sürüyor. Bilim insanları, navigasyon sırasında yapılan kısa duraklamaların erken bilişsel gerileme işareti olabileceğini keşfetti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:03