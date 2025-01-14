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e-Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?

2025 yılının Ocak ayı maaş bordroları, devlet memurlarının erişimine açıldı. Maliye Bakanlığı tarafından denetlenen ve "E-Bordro" sistemi üzerinden sunulan bu platform, memurların maaş bilgilerini hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyor. E-Devlet üzerinden kullanılabilen sistem, maaş detaylarına erişimi kolaylaştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:10
E Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?

Ocak 2025 maaş bordroları, kamu çalışanlarının kullanımına sunuldu. Her ay olduğu gibi Maliye Bakanlığı'nın denetiminde hazırlanan "E-Bordro" sistemi üzerinden erişilebilen bordrolar, kamu personelinin maaş bilgilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. İşte, E-Bordro maaş sorgulama işlemiyle ilgili tüm detaylar...

E Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?

E-Bordro Maaş Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Devlet memurları, E-Bordro maaş sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

E-Devlet'e Giriş Yapın:
www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfadaki "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Kimlik Doğrulama Seçeneğini Belirleyin:
E-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapabilirsiniz.

E-Bordro Hizmetine Ulaşın:
Giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümüne veya arama çubuğuna "E-Bordro" yazın. Listeden "Maliye Bakanlığı E-Bordro Sorgulama" hizmetini seçin.

Bordronuzu Görüntüleyin ve Yazdırın:
Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçebilir ve "Yazdır" seçeneğiyle çıktı alabilirsiniz.

E Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?

Kimler E-Bordro Hizmetinden Faydalanabilir?

E-Bordro hizmeti, maaşlarını Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışanlara sunulmaktadır. Ancak, 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C statüsünde veya farklı şekillerde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu hizmetten yararlanamaz.

Özel sektörde çalışanlar ise maaş bordrolarını çalıştıkları şirketlerin muhasebe veya insan kaynakları birimlerinden talep edebilir.

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