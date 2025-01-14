e-Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?

Ocak 2025 maaş bordroları, kamu çalışanlarının kullanımına sunuldu. Her ay olduğu gibi Maliye Bakanlığı'nın denetiminde hazırlanan "E-Bordro" sistemi üzerinden erişilebilen bordrolar, kamu personelinin maaş bilgilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. İşte, E-Bordro maaş sorgulama işlemiyle ilgili tüm detaylar...