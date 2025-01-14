e-Bordro sorgulama ekranı e-Devlet | 2025 e-Bordro ne zaman yayımlanır?
2025 yılının Ocak ayı maaş bordroları, devlet memurlarının erişimine açıldı. Maliye Bakanlığı tarafından denetlenen ve "E-Bordro" sistemi üzerinden sunulan bu platform, memurların maaş bilgilerini hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyor. E-Devlet üzerinden kullanılabilen sistem, maaş detaylarına erişimi kolaylaştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:10