Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

Seferler Ne Zaman Normalleşir?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, bu kararların alınmasının ardında kamu düzenini muhafaza etme amacı olduğu belirtildi. Ayrıca, 19-23 Mart tarihlerinde İstanbul genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Bu kapsamda, provokatif eylemler ve olası güvenlik risklerinin engellenmesi için metro istasyonlarının kapatıldığı ifade edildi.

Seferler ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine devam etmeyecek. Şu an için belirli hattın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ve herhangi bir tarih verilmediği belirtiliyor. İstanbulluların metro seferleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.