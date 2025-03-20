Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...
İstanbul'da 20 Mart 2025 Perşembe günü bazı metro seferlerinin durdurulması veya istasyonların kapatılmasıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla belirli metro hatlarında seferler askıya alındı ve bazı istasyonlar geçici olarak kapatıldı. Metroyu kullanmak isteyen İstanbullular, "Taksim metrosu açıldı mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:42