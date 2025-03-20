Viral Galeri Viral Liste Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

İstanbul'da 20 Mart 2025 Perşembe günü bazı metro seferlerinin durdurulması veya istasyonların kapatılmasıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla belirli metro hatlarında seferler askıya alındı ve bazı istasyonlar geçici olarak kapatıldı. Metroyu kullanmak isteyen İstanbullular, "Taksim metrosu açıldı mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:42
Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

İstanbul Valiliği tarafından alınan son kararla, şehirdeki bazı metro hatlarında seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 19-23 Mart tarihleri arasında bazı metro istasyonları kapatıldı ve seferler yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, M1, M2 ve F1 hatlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. İşte detaylar…

Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

Hangi Metro Hatları Kapatıldı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında şu istasyonlar kapatıldı:

📍M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı: Emniyet-Fatih istasyonu
📍M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu
📍F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Seferler durduruldu.

Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

Araçlar Seferlerine Devam Ediyor

Kapatılan istasyonların olduğu güzergahlarda, metro araçları durmadan seferlerine devam edecek. Yani, Emniyet-Fatih ve Taksim istasyonlarında herhangi bir duraklama yaşanmayacak. Ancak, metro seferleri, ikinci bir duyuruya kadar normal düzenine dönmeyecek.

Metro kapalı mı, ne zaman açılacak? Hangi metro hatları kapatıldı? 20 Mart Perşembe M1- M2 -F1 durakları...

Seferler Ne Zaman Normalleşir?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, bu kararların alınmasının ardında kamu düzenini muhafaza etme amacı olduğu belirtildi. Ayrıca, 19-23 Mart tarihlerinde İstanbul genelinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı. Bu kapsamda, provokatif eylemler ve olası güvenlik risklerinin engellenmesi için metro istasyonlarının kapatıldığı ifade edildi.

Seferler ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine devam etmeyecek. Şu an için belirli hattın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ve herhangi bir tarih verilmediği belirtiliyor. İstanbulluların metro seferleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.

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