Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri
Günümüzde market raflarında geleneksel inek sütünden bitki bazlı alternatiflere kadar pek çok farklı süt çeşidi bulunuyor. Bu geniş seçenek yelpazesi, en sağlıklı tercihi yapmayı zorlaştırıyor. Sağlıklı süt seçiminde ilave şeker, kıvam arttırıcılar ve düşük besin değerleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemli. Peki marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri nelerdir? İşte beslenme uzmanlarına göre en sağlıklı süt seçenekleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:34