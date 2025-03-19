Viral Galeri Viral Liste Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Günümüzde market raflarında geleneksel inek sütünden bitki bazlı alternatiflere kadar pek çok farklı süt çeşidi bulunuyor. Bu geniş seçenek yelpazesi, en sağlıklı tercihi yapmayı zorlaştırıyor. Sağlıklı süt seçiminde ilave şeker, kıvam arttırıcılar ve düşük besin değerleri gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemli. Peki marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri nelerdir? İşte beslenme uzmanlarına göre en sağlıklı süt seçenekleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:34
Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Süpermarket raflarında yüzlerce farklı süt seçeneğiyle karşılaşmak mümkün. İnek sütü, badem sütü, yulaf sütü, soya sütü ve daha fazlası... Her birinin besin değeri, içeriği ve sağlık üzerindeki etkileri farklı olabilir. Peki en sağlıklı süt türleri nelerdir? İşte süt seçiminde dikkat etmeniz gerekenler...

Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Süt Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?


Sağlıklı bir süt seçimi yaparken besin değerine ve içerik listesine dikkat etmek gerekiyor. Süt seçenekleri arasında ilave şeker, koruyucu madde veya kıvam arttırıcı içermeyen ürünler tercih edilmelidir. Beslenme uzmanı Destini Moody, bu içeriklerin aromalı bitki bazlı sütlerde daha yaygın olduğunu, bu nedenle her zaman tatlandırılmamış versiyonların alınması gerektiğini belirtiyor.

Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Besin değerleri porsiyon başına en az 5 gram protein ve 250 mg kalsiyum içermeli, doymuş yağ miktarı porsiyon başına 2 gramı aşmamalıdır. Kemik sağlığınızı desteklemek için en az 2 mikrogramdan fazla D vitamini içeren sütler satın alınmalıdır.

Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

En Sağlıklı Süt Alternatifleri


Yulaf Sütü

Yulaf sütü, özellikle laktoz intoleransı olanlar veya bitkisel bazlı beslenenler için harika bir seçenektir. Prebiyotik lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda, kan şekeri seviyelerini düzenleyici özelliklere sahiptir. B12, D vitamini, riboflavin, yüksek protein ve kalsiyum oranıyla iyi bir seçenektir.

Beslenme ve Diyabet Danışmanı Erin Davis, fındıklara karşı hassasiyeti olanlar için kremamsı, bitki bazlı bir süt alternatifinin yulaf sütü olduğunu belirtiyor. "Diğer bitki bazlı süt türlerinden daha fazla karbonhidrat içermesine rağmen, yulaf sütü, bağırsak bakterilerini beslemeye, sindirimi yavaşlatmaya ve genel kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olan bir prebiyotik lif olan beta-glukan içerir" diyor.

Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Yağlı İnek Sütü

İnek sütü, doğal protein ve kalsiyum kaynağı olması nedeniyle beslenme uzmanları tarafından önerilmektedir. A vitamini , fosfor, magnezyum , çinko, selenyum, riboflavin, B12 ve B vitaminleri içerir. Bu besin değerleri enerji metabolizmasını, kemik sağlığını, bağışıklığı, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler.

Moody, açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Tam yağlı süt biraz fazla doymuş yağ içeriyor ancak yağsız sütte doymuş yağ yeterli değil. Yağ önemlidir çünkü kalsiyum emilimine yardımcı olmak için gereken D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve emilim için yağa ihtiyaç duyar,"

SON DAKİKA