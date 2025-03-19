Beslenme uzmanlarına göre marketten satın alınabilecek en sağlıklı süt türleri

Yağlı İnek Sütü

İnek sütü, doğal protein ve kalsiyum kaynağı olması nedeniyle beslenme uzmanları tarafından önerilmektedir. A vitamini , fosfor, magnezyum , çinko, selenyum, riboflavin, B12 ve B vitaminleri içerir. Bu besin değerleri enerji metabolizmasını, kemik sağlığını, bağışıklığı, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler.

Moody, açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Tam yağlı süt biraz fazla doymuş yağ içeriyor ancak yağsız sütte doymuş yağ yeterli değil. Yağ önemlidir çünkü kalsiyum emilimine yardımcı olmak için gereken D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve emilim için yağa ihtiyaç duyar,"