Tekirdağ, İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

13 Ocak Hava Durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Trakya'nın iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Hakkari çevrelerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Ülkenin doğu kesimlerinde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.