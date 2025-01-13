Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarılarıyla dikkat çektiği Edirne, Kırklareli, Bolu, Tekirdağ ve İstanbul'da yoğun yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar, şehir merkezine de ulaştı. Kırklareli'nde iki gündür süren sağanak yağış yerini kara bırakıyor. Trakya'nın iç bölgelerinde pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bu illerde eğitime ara verilmesi beklentileri artıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:19