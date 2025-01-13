Viral Galeri Viral Liste Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarılarıyla dikkat çektiği Edirne, Kırklareli, Bolu, Tekirdağ ve İstanbul'da yoğun yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar, şehir merkezine de ulaştı. Kırklareli'nde iki gündür süren sağanak yağış yerini kara bırakıyor. Trakya'nın iç bölgelerinde pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bu illerde eğitime ara verilmesi beklentileri artıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:19
Tekirdağ, İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağış, okulların tatil olup olmayacağına dair beklentileri artırdı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bolu gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başlarken, İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış görüldü. Peki Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

Tekirdağ, İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

Okullar Tatil Edildi Mi?

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Bolu ve Tekirdağ için kar yağışı uyarıları yaptı. Ancak bu illerde okulların tatil edildiğine dair henüz valiliklerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Tekirdağ, İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

İstanbul'da Okul Durumu

İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği tarafından şu an için herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Öğrenciler ve veliler, tatil açıklamalarını beklemeye devam ediyor.

Tekirdağ, İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması

13 Ocak Hava Durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı kesimlerinde yağışlar etkisini sürdürecek. Trakya'nın iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Hakkari çevrelerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Ülkenin doğu kesimlerinde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

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