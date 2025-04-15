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Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi? 

Nisan ayı, gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir doğa olayına sahne olmaya hazırlanıyor. Yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Lyrid Göktaşı Yağmuru bu yıl da gökyüzünü adeta bir ışık şölenine çevirecek. Yüzyıllardır gözlemlenen bu göksel gösteri Vega yıldızının da yer aldığı Çalgı Takımyıldızı yakınlarında en net haliyle izlenebilecek. Üstelik bu etkileyici manzarayı görmek için teleskopa ihtiyaç yok. Peki Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:18
Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Nisan ayı, doğanın uyanışına eşlik eden etkileyici bir gökyüzü şölenine sahne olacak. Her yıl ilkbaharda ortaya çıkan ve binlerce yıldır gözlemlenen Lyrid Meteor Yağmuru, 2025'te de gökyüzünü büyüleyici bir görsel şölene dönüştürmeye hazırlanıyor. Bilimsel kökeni kadar görsel etkisiyle de dikkat çeken bu gök olayı Türkiye'den de izlenebilecek.

Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Lyrid Meteor Yağmuru Ne Zaman Görülecek?

Lyrid Meteor Yağmuru, 14 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında Kuzey Yarımküre'de gözlemlenebilecek. Bu doğa olayının zirve yapacağı tarih ise 22 Nisan gecesi olarak öne çıkıyor.

Işık kirliliğinden uzak bölgelerde gözlem yapanlar saatte 10 ila 20 arasında meteor geçişine tanıklık edebilir.

Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Lyrid Göktaşı Yağmuru Nedir, Nereden Geliyor?

Adını gökyüzünde Vega yıldızının da yer aldığı Lyra (Çalgı) Takımyıldızı'ndan alan Lyrid yağmuru, uzaydan gelen küçük kaya parçacıklarının atmosferimize girmesiyle oluşuyor. Bu parçacıkların kaynağı, uzun yörüngesiyle bilinen Thatcher Kuyruklu Yıldızı'dır.

Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Dünya, bu kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı kalıntı bulutunun içinden her yıl nisan ayında geçer. Yüksek hızda atmosfere giren bu parçacıklar yanarak gökyüzünde kısa ama parlak izler bırakır.

Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Binlerce Yıllık Gökyüzü Geleneği

Lyrid meteor yağmuru, gökyüzü gözlem tarihinin en eski kayıtlarına geçen olaylardan biridir. İlk olarak M.Ö. 687 yılında Çinli astronomlar tarafından belgelenen bu doğa olayı yüzyıllardır meraklı gözler tarafından izleniyor. Bugün ise modern astronomi sayesinde çok daha ayrıntılı takip edilebiliyor.

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