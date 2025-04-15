Meteor yağmuru ne zaman, ayın kaçında? Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye’den izlenebilecek mi?

Nisan ayı, gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir doğa olayına sahne olmaya hazırlanıyor. Yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Lyrid Göktaşı Yağmuru bu yıl da gökyüzünü adeta bir ışık şölenine çevirecek. Yüzyıllardır gözlemlenen bu göksel gösteri Vega yıldızının da yer aldığı Çalgı Takımyıldızı yakınlarında en net haliyle izlenebilecek. Üstelik bu etkileyici manzarayı görmek için teleskopa ihtiyaç yok. Peki Lyrid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi