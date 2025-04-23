Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji 23 Nisan'da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm haritaya kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 23 Nisan'da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm haritaya kuvvetli geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bölgeler arasında Çankırı, Sivas, Erzurum ve Kars gibi iller bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:51
Meteoroloji 23 Nisan’da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm yurda kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan'ın da bulunduğu 8 il için sarı uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre bu bölgelerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji 23 Nisan’da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm yurda kuvvetli geliyor!

Sıcaklık düşüyor, mevsim normallerinin üzerinde

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Ancak genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji 23 Nisan’da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm yurda kuvvetli geliyor!

Meteoroloji ve Valilikten Peş Peşe Uyarılar: İki Saat Kritik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine dikkat çekildi.

Meteoroloji 23 Nisan’da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm yurda kuvvetli geliyor!

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere birçok bölge için yağış uyarısı yaptı. Şen, "Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artmaya devam ediyor. Özellikle Marmara'da sabah ve gece saatlerinde sis görülecek. Diyarbakır, Mardin, Ağrı ve Şırnak'ta toz taşınımı sürüyor" dedi.

Meteoroloji 23 Nisan’da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm yurda kuvvetli geliyor!

İstanbul'da Yağış Kapıda

Yurt genelinde bahar yağmurları etkisini hissettirmeye başlarken, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli yağmur bekleniyor. Uzmanlar ulaşımda aksamalara karşı İstanbulluları şimdiden hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

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