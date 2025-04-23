Meteoroloji 23 Nisan'da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm haritaya kuvvetli geliyor!
Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bölgeler arasında Çankırı, Sivas, Erzurum ve Kars gibi iller bulunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 06:51