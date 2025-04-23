Meteoroloji 23 Nisan'da çok sayıda ili sarı kodla uyardı: Sağanak, çöl tozu ve sis... Tüm haritaya kuvvetli geliyor!

Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu başta olmak üzere birçok bölge için yağış uyarısı yaptı. Şen, "Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artmaya devam ediyor. Özellikle Marmara'da sabah ve gece saatlerinde sis görülecek. Diyarbakır, Mardin, Ağrı ve Şırnak'ta toz taşınımı sürüyor" dedi.