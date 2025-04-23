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ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Çay sezonunun başlamasıyla birlikte 2025'te ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımıyla ilgili beklentiler arttı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yapılacak alımlar için başvurular her yıl olduğu gibi İŞKUR, e-Devlet ve Alo 170 üzerinden alınacak. 1500 kişilik kadro iddiası gündemdeyken, resmi duyurunun ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:09
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde faaliyet gösteren ÇAYKUR tesislerinde istihdam edilmek üzere alınacak 1500 mevsimlik işçi için gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Nisan ayının ilk haftasında yapılması beklenen başvurular, kurum tarafından ertelenmişti. Peki yeni tarihler belli oldu mu?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Başvurular Ertelendi, Gözler Yeni Takvimde

ÇAYKUR'un daha önce 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde alım yapacağı duyurulmuştu. Ancak planlanan bu tarihlerde herhangi bir başvuru alınmadı. Kurumun resmi internet sitesi ve İŞKUR aracılığıyla yapılması beklenen ilan henüz yayımlanmadı.

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Bu durum, başvuru yapmayı bekleyen binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih verilmezken, ÇAYKUR yetkililerinin önümüzdeki günlerde güncel bir açıklama yapması bekleniyor.

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

ÇAYKUR'un işçi alımlarında farklı pozisyonlara yer verilecek. Özellikle çay sezonunun yoğunluğunu karşılamak amacıyla şu kadrolarda istihdam sağlanacak:

📍Çay eksperi

📍Beden işçisi

📍Teknik lise mezunu işçi

📍Engelli mevsimlik işçi

📍Eski hükümlü işçi

En fazla işçi alımının, tesislerin yoğun olarak bulunduğu Rize ilinde yapılması öngörülüyor.

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Başvuru Nereden Yapılacak?

İşçi alımına ilişkin ilanlar, ÇAYKUR'un resmî internet sitesi üzerinden ya da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanıyor. Başvuru sürecinin de bu platformlar üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

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