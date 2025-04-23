ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 1500 kişilik ÇAYKUR işçi alımı yapılacak mı, son durum ne?

Çay sezonunun başlamasıyla birlikte 2025'te ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımıyla ilgili beklentiler arttı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yapılacak alımlar için başvurular her yıl olduğu gibi İŞKUR, e-Devlet ve Alo 170 üzerinden alınacak. 1500 kişilik kadro iddiası gündemdeyken, resmi duyurunun ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi