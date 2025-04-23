Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da gün boyunca sürecek etkinlikler öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamlı bir trafik planlamasına gitti. Sabah saatlerinden itibaren pek çok ana arter ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi