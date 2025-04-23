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Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da gün boyunca sürecek etkinlikler öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamlı bir trafik planlamasına gitti. Sabah saatlerinden itibaren pek çok ana arter ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 06:20
Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kutlama programları kapsamında alınan önlemler kapsamında bazı güzergâhların bugünden itibaren araç geçişine kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, kapatılacak yolların sabah 06.00 itibarıyla ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatıldığı ve programların bitimine kadar bu uygulamanın süreceği vurgulandı.

Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

Kapatılacak Yolların Listesi

Trafiğe kapatılacak cadde ve bulvarlar şu şekilde sıralandı:

📌GMK Bulvarı,

📌Anıt Caddesi,

📌Akdeniz Caddesi,

📌Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi,

📌Dögol Caddesi,

📌Sporpark Caddesi,

Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

📌Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan ve Ankara Tren Garı Kavşağına kadar uzanan bölüm,

📌Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı,

📌İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü,

📌Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı,

📌Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü,

📌Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki kısmı,

📌İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü,

📌Celal Bayar Bulvarına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,

📌Tren Garı Kavşağına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,

📌Ulaştırma Kavşağına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,

📌İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağına bağlanan yan yollar ve varyantlar.

Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

Alternatif Güzergah Uyarısı

Ankara Emniyeti, sürücülerden mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve yukarıda belirtilen güzergahları alternatif yollarla önceden planlamalarını istedi. Ayrıca, kutlamaların sona ermesiyle birlikte yolların yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi.

Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

Kutlamalar Gün Boyunca Sürecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkent genelinde çok sayıda gösteri, yürüyüş ve resmi program gerçekleştirilecek. Törenlere katılımın yüksek olması beklenirken, Ankara Valiliği de vatandaşları gün boyunca sabırlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

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