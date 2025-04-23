Bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? 23 Nisan Çarşamba trafiğe açık ve kapalı yollar | İşte alternatif güzergahlar

📌Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan ve Ankara Tren Garı Kavşağına kadar uzanan bölüm,
📌Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı,
📌İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü,
📌Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı,
📌Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü,
📌Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasındaki kısmı,
📌İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü,
📌Celal Bayar Bulvarına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,
📌Tren Garı Kavşağına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,
📌Ulaştırma Kavşağına bağlanan ve buradan açılan tüm varyantlar,
📌İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağına bağlanan yan yollar ve varyantlar.