Viral Galeri Viral Liste BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

BİM, 18 Nisan Cuma günü başlayacak yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. Her hafta ilgiyle takip edilen bu kataloglar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 18 Nisan itibariyle mağaza raflarında yerini alacak indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. İşte bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 08:57
BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

BİM mağazalarında her hafta cuma günleri yayımlanan aktüel kataloglar, bu hafta da pek çok fırsatla alışveriş severlerin karşısına çıkıyor. 18 Nisan Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler arasında evlerin vazgeçilmezi olacak pek çok teknoloji ve ev gereci bulunuyor. Fujiplus Inverter Klima, Segway Kickscooter, Elektrikli Düdüklü Tencere ve Mini Fırın gibi dikkat çekici ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 18 Nisan Cuma günü BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin tam listesi...

BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

18 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL

Cam 6'lı Tabaklı Tatlı Kasesi 299 TL

3'lü Joker Kupa 219 TL

Emaye Kızartma Tavası 429 TL

Emaye Koçerol 279 TL

12 Parça Rölyefli Porselen Fincan Takımı 359 TL

Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL

BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL

4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı ~24 cm 179 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL

3'lü Dikdörtgen Saklama Kabı 44,50 TL

BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 349 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

Çelik Termos ~2 L 579 TL

3 Bardaklı Termos ~500 ml 549 TL

Pelüş Defter 169 TL

2 Renkli Eğlenceli Tükenmez Kalem 39,50 TL

Kilitli Günlük 149 TL

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