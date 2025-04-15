BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...

BİM mağazalarında her hafta cuma günleri yayımlanan aktüel kataloglar, bu hafta da pek çok fırsatla alışveriş severlerin karşısına çıkıyor. 18 Nisan Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler arasında evlerin vazgeçilmezi olacak pek çok teknoloji ve ev gereci bulunuyor. Fujiplus Inverter Klima, Segway Kickscooter, Elektrikli Düdüklü Tencere ve Mini Fırın gibi dikkat çekici ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 18 Nisan Cuma günü BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin tam listesi...