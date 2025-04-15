BİM 18 Nisan Cuma kataloğunda indirimler sıralandı: Klima 21.990 TL, Mini fırın 1.590 TL...
BİM, 18 Nisan Cuma günü başlayacak yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. Her hafta ilgiyle takip edilen bu kataloglar, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 18 Nisan itibariyle mağaza raflarında yerini alacak indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. İşte bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 08:57