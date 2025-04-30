2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük bir dönüşüm başlatıyor. TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yürütülen projede, ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanıyor. 2025 yılında Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hibe desteği yükseltildi. Peki yeni tutar ne kadar oldu, başvurular nereden yapılıyor? İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:46