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2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla büyük bir dönüşüm başlatıyor. TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile yürütülen projede, ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanıyor. 2025 yılında Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hibe desteği yükseltildi. Peki yeni tutar ne kadar oldu, başvurular nereden yapılıyor? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:46
2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm bir kez daha vatandaşların gündemin yer aldı. Riskli yapılarda oturanlar, Yarısı Bizden kampanya detaylarını araştırıyor. Ev sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanırken, kiracılara ya da ev sahiplerine tek seferlik taşınma yardımı sunuluyor. Başkan Erdoğan destek tutarlarının yükseltildiğini duyurdu. Peki Yarısı Bizden kampanyası destek tutarı ne kadar oldu? İşte Yarısı Bizden kampanyası 2025 başvuru süreci, destek miktarları ve katılım şartlarına dair merak edilenler…

2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

Yeni Hibe Tutarı Ne Kadar Oldu?

Başkan Erdoğan, Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında verilen hibe tutarlarının yükseltildiğini duyurdu. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarımızı artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz."

2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

Az Hasar Almış Binalar da Kampanyaya Dahil Edilecek

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz" dedi.

DHA'ya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depreme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurum, açıklamasında, "6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu. 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

Son Başvuru Tarih Ne Zaman? Katılım Şartları Neler?

Kampanyaya katılmak isteyenler için herhangi bir başvuru süresi kısıtlaması bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da Bakanlıkça belirlenen randevu gününde belediyeden alınıyor. İnşaatların yapımını TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Yarısı Bizden kampanyasına katılabilmek için sağlanması gereken temel şartlar ise şu şekilde belirtiliyor:

📍 Yapının İstanbul'da yer alması

📍 Resmi olarak riskli yapı statüsünde olması

📍 Yeni yapılacak yapının, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü aşmaması

📍 1 Nisan 2023 sonrasında alınmış yapı ruhsatına sahip olunması durumunda da kampanyadan yararlanılabiliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru İçin Tıklayınız.

2025 Kentsel Dönüşüm başvuru ekranı: Yarısı Bizden yeni hibe desteği kaç para oldu?

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Hibe ödemeleri, hak sahipleri adına yükleniciye yapılıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor.

Hak sahiplerine yapılan ödeme süreci, projenin ilerleyişine göre belirleniyor. Proje başlangıcında toplam bedelin yüzde 30'u, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30'u, yapının sıva aşamasına gelindiğinde yüzde 30'u, yapı kullanım izin belgesi alındığında ise kalan yüzde 10'luk kısmı ödeniyor.

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