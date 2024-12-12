Viral Galeri Viral Liste Memura %13.71'lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak'ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak? 

Memura %13.71'lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak'ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak? 

2025 yılına sayılı günler kala memurların maaşlarına yapılacak artış, ekonomik takvimin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte memur maaş katsayısındaki artış, hem aktif çalışan memurları hem de emeklileri etkileyecek. Peki memur 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur emekli maaşı yüzde kaç artacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:03
Memura %13.71’lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak’ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?

Ocak ayında yapılacak zam, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yalnızca aktif çalışanları değil emeklileri, sosyal yardım alanları ve özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Memur maaşlarına yapılacak artışın, enflasyon tahminleri doğrultusunda %12.24 ile %13.71 arasında değişebileceği belirtiliyor. Bu zam oranları, milyonlarca çalışan için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor. İşte kalem kalem zam formülleri...

Memura %13.71’lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak’ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?

Temmuz-Aralık Enflasyonu Belirleyici Olacak

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, memur maaşlarındaki artış, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun belirleyeceği bir oran üzerinden hesaplanacak. TÜİK verilerine göre, Temmuz-Kasım arasındaki enflasyon oranı %14.57 olarak belirlendi. Bu dönemde memurlara yapılan %10.4'lük zam, Ocak artışıyla birlikte daha da büyüyecek.

Memura %13.71’lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak’ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?

Aralık Enflasyonu ve Zam Oranı

Son bir adım olarak, Aralık enflasyonu zammın nihai oranını etkileyecek. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Aralık enflasyonu %1.67 olarak öngörülüyor.

Memura %13.71’lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak’ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?

Bu tahmin ışığında, memurların maaşlarına yapılacak artış %12.24 olarak hesaplanıyor. Ancak, eğer Aralık enflasyonu %2 çıkarsa, bu oran %12.61'e, %2.5 olursa %13.16'ya, %3 olursa ise %13.71'e kadar yükselebilir. Kesin oran ise 3 Ocak'ta açıklanacak.

Memura %13.71’lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak’ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?

ARALIK ENFLASYONU NASIL YANSIYACAK?

Veri Yüzde 1.67 Yüzde 2 Yüzde 2.5 Yüzde 3
6 aylık TÜFE % 16.48 % 16.86 % 17.43 % 18
Memur enflasyon farkı % 5.89 % 6.24 % 6.75 % 7.27
Memur zam oranı % 12.24 % 12.61 % 13.16 % 13.71
En düşük memur maaşı 44.004 TL 44.149 TL 44.365 TL 44.580 TL
En düşük memur emeklisi 19.740 TL 19.805 TL 19.902 TL 19.999 TL
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