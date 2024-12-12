Memura %13.71'lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak'ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak?
2025 yılına sayılı günler kala memurların maaşlarına yapılacak artış, ekonomik takvimin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte memur maaş katsayısındaki artış, hem aktif çalışan memurları hem de emeklileri etkileyecek. Peki memur 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur emekli maaşı yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:03