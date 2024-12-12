Memura %13.71'lik ZAM oranı kapıda! 2025 Ocak'ta en düşük maaşa 44.580 TL ayarı: Kim ne kadar alacak? 

Bu tahmin ışığında, memurların maaşlarına yapılacak artış %12.24 olarak hesaplanıyor. Ancak, eğer Aralık enflasyonu %2 çıkarsa, bu oran %12.61'e, %2.5 olursa %13.16'ya, %3 olursa ise %13.71'e kadar yükselebilir. Kesin oran ise 3 Ocak'ta açıklanacak.