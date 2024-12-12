Evde Bakım maaşı yatan iller listesi 2024 Aralık | Evde Bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aralık ortasında, evde bakım maaşı ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenli olarak sağladığı bu destek, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada önemli. Hak sahipleri, "Ödemeler yapıldı mı?" ve "Hangi illerde hesaplara yattı?" sorularının yanıtlarını e-Devlet üzerinden takip ediyor. İşte konuya ilişkin en güncel gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:26