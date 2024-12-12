İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için yapılacak asgari ücret artışıyla ilgili ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Aralık ayı boyunca sürecek görüşmelerin ardından yeni asgari ücreti belirleyecek. Peki 2. asgari ücret toplantısı ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:51