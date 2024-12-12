Viral Galeri Viral Liste İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için yapılacak asgari ücret artışıyla ilgili ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Aralık ayı boyunca sürecek görüşmelerin ardından yeni asgari ücreti belirleyecek. Peki 2. asgari ücret toplantısı ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:51
İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

Asgari ücret zammı görüşmelerinin ikinci toplantısının tarihi belli oldu. Ancak bu toplantı, sürecin en kritik aşamalarından birine işaret ediyor. Taraflar arasındaki müzakereler derinleşirken, özellikle ekonomik veriler ve yaşam maliyetleri konusunda yeni bilgiler ortaya çıkacak.

Hangi konuların masaya yatırılacağı ve hangi taleplerin öne çıkacağı merakla bekleniyor. İşte ikinci toplantı tarihine ilişkin detaylar...

İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

Asgari Ücrette 2. Toplantı Ne Zaman?

Asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantının tarihi ise gelecek hafta yapılacak toplantıda belirlenecek.

İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

İlk Adım Atıldı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

2025 yılı için asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işverenleri ise TİSK temsil etti. Ayrıca, komisyonda asgari ücretli işçilerin de yer alması, sürecin şeffaflık ve katılımcılık açısından önem taşıdığını gösterdi.

İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

Bakan Işıkhan'dan İlk Değerlendirme: Adil ve Dengeli Bir Ücret Beklentisi

Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde üç taraflı sosyal diyalogun önemli olduğunu vurguladı. Bakan, "Hükümet olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Enflasyon, vatandaşın alım gücü, ekonomik büyüme gibi faktörleri detaylı bir şekilde analiz ederek, işçi ve işveren taraflarının memnuniyetini gözeten bir ücret belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğine dair umutları pekiştirdi.

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