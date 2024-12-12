İkinci Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

Asgari ücret zammı görüşmelerinin ikinci toplantısının tarihi belli oldu. Ancak bu toplantı, sürecin en kritik aşamalarından birine işaret ediyor. Taraflar arasındaki müzakereler derinleşirken, özellikle ekonomik veriler ve yaşam maliyetleri konusunda yeni bilgiler ortaya çıkacak.

Hangi konuların masaya yatırılacağı ve hangi taleplerin öne çıkacağı merakla bekleniyor. İşte ikinci toplantı tarihine ilişkin detaylar...