Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi 21 yaşında

Mehmet Ali Erbil, özel hayatındaki hareketlilikle yine magazin gündemine oturdu. Gülseren Ceylan ile olaylı evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede noktalayan Erbil'in, gönlünü kendisinden 48 yaş küçük Eylem Çelik'e kaptırdığı iddia ediliyor.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasındaki 7 aylık evlilik macerası, geçtiğimiz aylarda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma ile resmen sona ermişti. "Evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak yollarını ayıran ikilinin ardından, gözler ünlü şovmenin yeni hayatına çevrildi.

Gülseren Ceylan'dan boşandıktan sonra konuşan Erbil, "Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim. Tek bana ait değil." demişti.

Boşanmanın ardından sessizliğe bürünen Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığa fazla dayanamadığı ve kalbinin kapılarını yeniden araladığı konuşuluyor. Magazin kulislerinde hızla yayılan iddialara göre, 69 yaşındaki şovmen, gönlünü 21 yaşındaki Eylem Çelik'e kaptırdı.

İŞTE ERBİL'İN 48 YAŞ KÜÇÜK AŞKI İkilinin, Erbil'in eski eşiyle de tanıştığı mecra olan TikTok üzerinden bir araya geldiği öne sürülüyor. Henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, sosyal medyada bu iddia büyük yankı uyandırdı.