1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları
ŞOK Market'in 1-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yaz sezonuna özel kampanyada klima, el fanı, dijital fotoğraf makinesi, çift kollu oyun konsolu, profesyonel para sayma makinesi ve bahçe ürünleri öne çıkıyor. Kampanyadaki birçok ürün sınırlı stokla satışa sunulacak.
ŞOK Market, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 7 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyada yaz aylarına yönelik ihtiyaçların yanı sıra teknoloji ve ev yaşamına hitap eden birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Özellikle serinletici ürünler, oyun ekipmanları ve bahçe kategorisindeki seçenekler bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.
ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Sosis – 129 TL
Milföy Hamuru – 139 TL
Lazanya – 129 TL
Kurabiye Çeşitleri – 32 TL
Karamelli / Çikolatalı Sos – 79 TL
Parfüm – 299 TL
Diş Fırçası – 499 TL
Deterjan – 229 TL
Duş Jeli – 129 TL
Torima 7 in 1 Makaralı Priz – 599 TL
Para Sayma Makinesi – 2.399 TL
Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu – 999 TL
Çift Kollu Oyun Konsolu – 499 TL
Oyun Konsolu – 129 TL
Şarjlı Boyun Fanı – 299 TL
Kumandalı Tripod – 699 TL
Nostaljik Radyo Hoparlör – 999 TL
Şarjlı El Fanı – 100 TL
Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu – 299 TL
Kristal Gece Lambası – 399 TL
RGB Led Işıklı Kablosuz Bluetooth Hoparlör – 249 TL
Kablosuz Kulaklık – 329 TL
Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık – 249 TL
Aksesuarlı TWS Kulaklık – 499 TL
Keramika Marine Kase – 100 TL
Keramika Çerezlik – 39,95 TL
Keramika İnci Desenli Servis Tabağı – 100 TL
6'lı Güral Porselen Çay Tabağı – 399 TL
Rakle Desenli Cam Bardak – 75 TL
Sulu Kum Saati – 329 TL
Kayık Cam Tabak – 199 TL
Cam Kase – 75 TL
LAV Renkli Su Bardağı – 169 TL
4'lü Metal Desenli Çerezlik – 100 TL
6'lı Sarkap Desenli Metal Kapaklı Kavanoz – 75 TL