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1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ŞOK Market'in 1-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yaz sezonuna özel kampanyada klima, el fanı, dijital fotoğraf makinesi, çift kollu oyun konsolu, profesyonel para sayma makinesi ve bahçe ürünleri öne çıkıyor. Kampanyadaki birçok ürün sınırlı stokla satışa sunulacak.

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 1

ŞOK Market, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 7 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyada yaz aylarına yönelik ihtiyaçların yanı sıra teknoloji ve ev yaşamına hitap eden birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Özellikle serinletici ürünler, oyun ekipmanları ve bahçe kategorisindeki seçenekler bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 2

ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Sosis – 129 TL

Milföy Hamuru – 139 TL

Lazanya – 129 TL

Kurabiye Çeşitleri – 32 TL

Karamelli / Çikolatalı Sos – 79 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 3

Parfüm – 299 TL

Diş Fırçası – 499 TL

Deterjan – 229 TL

Duş Jeli – 129 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 4

Torima 7 in 1 Makaralı Priz – 599 TL

Para Sayma Makinesi – 2.399 TL

Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu – 999 TL

Çift Kollu Oyun Konsolu – 499 TL

Oyun Konsolu – 129 TL

Şarjlı Boyun Fanı – 299 TL

Kumandalı Tripod – 699 TL

Nostaljik Radyo Hoparlör – 999 TL

Şarjlı El Fanı – 100 TL

Panda & Ayı Figürlü Telefon Tutucu – 299 TL

Kristal Gece Lambası – 399 TL

RGB Led Işıklı Kablosuz Bluetooth Hoparlör – 249 TL

Kablosuz Kulaklık – 329 TL

Kablosuz Kafa Üstü Kulaklık – 249 TL

Aksesuarlı TWS Kulaklık – 499 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 5

Keramika Marine Kase – 100 TL

Keramika Çerezlik – 39,95 TL

Keramika İnci Desenli Servis Tabağı – 100 TL

6'lı Güral Porselen Çay Tabağı – 399 TL

Rakle Desenli Cam Bardak – 75 TL

Sulu Kum Saati – 329 TL

Kayık Cam Tabak – 199 TL

Cam Kase – 75 TL

LAV Renkli Su Bardağı – 169 TL

4'lü Metal Desenli Çerezlik – 100 TL

6'lı Sarkap Desenli Metal Kapaklı Kavanoz – 75 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 6

Kadın Kurdela Aksesuarlı İp Askılı Şortlu Takım – 399 TL

Koltuk Örtüsü – 199 TL

2'li Kadın Desenli Slip – 125 TL

2'li Kadın Ribanalı Bato Slip – 129 TL

Kırlent Kılıfı – 149 TL

Kadın Dantelli Viskon Şort – 199 TL

Kadın Krinkıl Kumaş Şort – 199 TL

Kadın Lisanslı Patik Çorap – 75 TL

3'lü Erkek Desenli Bambu Patik Çorap – 119 TL

Terlik Aksesuarlı – 34,95 TL

Erkek Terlik – 149 TL

Kadın Taşlı Tek Bant Terlik – 149 TL

Kadın Taşlı Terlik – 179 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 7

Rattan Desen Tabure – 199 TL

Elit Rattan Desen Sehpa – 249 TL

Plastik Kollu Sandalye – 299 TL

Dekoratif Renkli Kuş – 149 TL

Maya Rattan Desen Koltuk – 750 TL

Tabure – 129 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 8

Dijitsu VN11 130W İyonizerli Hava Soğutucu – 9.399 TL

Dijitsu VN35 Buharlı Kule Tipi Vantilatör – 5.599 TL

Dijitsu VN55 Kule Tipi Vantilatör – 5.999 TL

Altus AL 30 TF Kule Tipi Vantilatör – 1.999 TL

Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör – 3.799 TL

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları 9

IP Slim 3 Core i5 İşlemci 512GB Laptop – 25.999 TL

LOQ 15IRX10 i5 İşlemci 512GB Laptop – 74.999 TL

Yoga Slim 7 Core Ultra 5125H 512GB 14" Laptop – 43.999 TL

Case B210 15.6" Notebook Sırt Çantası Siyah – 599 TL

T210 15.6" Laptop Çantası Tote Siyah – 629 TL

300 Wireless Compact Mouse Gri – 249 TL

KB331U Multi Device Kablosuz Klavye – 1.299 TL

(ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fiyatlar ve ürün stokları mağaza ile bölgesel uygulamalara göre farklılık gösterebilir.)

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