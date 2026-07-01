1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu: Klima, vantilatör ve teknoloji ürünlerinde yaz fırsatları

ŞOK Market, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 7 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyada yaz aylarına yönelik ihtiyaçların yanı sıra teknoloji ve ev yaşamına hitap eden birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak. Özellikle serinletici ürünler, oyun ekipmanları ve bahçe kategorisindeki seçenekler bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.