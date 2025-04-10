Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Öztürk Emiroğlu Kimdir?



Öztürk Emiroğlu, 1965 yılında Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Posof'ta, ortaöğrenimini Tekirdağ'da, liseyi ise Ardahan'da okudu. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bitirdi. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1999 yılında ise Ankara Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı.

Emiroğlu, 1990-1993 yılları arasında Adana ve Kayseri'de görev yaptı. 1993-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde okutman olarak çalıştı. 1997 yılından bu yana ise Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nde akademik faaliyetlerini sürdürdü.

Bazı makale ve öyküleri dergilerde yer aldı. Radyo oyunları ve tiyatro metinleri de kaleme alan Öztürk Emiroğlu, edebiyat-politika ilişkisi, süreli yayınlar ve çocuk edebiyatı gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Emiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.