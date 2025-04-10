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Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu isimler arasında Ardahan Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da yer aldı. Emiroğlu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:04
Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 13 üniversiteye yeni rektör atandı. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun akademik geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler…

Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

Öztürk Emiroğlu Kimdir?


Öztürk Emiroğlu, 1965 yılında Ardahan'ın Posof ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Posof'ta, ortaöğrenimini Tekirdağ'da, liseyi ise Ardahan'da okudu. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bitirdi. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1999 yılında ise Ankara Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı.

Emiroğlu, 1990-1993 yılları arasında Adana ve Kayseri'de görev yaptı. 1993-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde okutman olarak çalıştı. 1997 yılından bu yana ise Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nde akademik faaliyetlerini sürdürdü.

Bazı makale ve öyküleri dergilerde yer aldı. Radyo oyunları ve tiyatro metinleri de kaleme alan Öztürk Emiroğlu, edebiyat-politika ilişkisi, süreli yayınlar ve çocuk edebiyatı gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Emiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

2025 Yılı Rektör Atamaları


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yapılan rektör atamaları şöyle:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Prof. Dr. İlhami Gülçin

Ardahan Üniversitesi: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu

Artvin Çoruh Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Aydın

Batman Üniversitesi: Prof. Dr. İdris Demir

Beykoz Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay

Bitlis Eren Üniversitesi: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş

Çağ Üniversitesi: Prof. Dr. Murat Koç

Gümüşhane Üniversitesi: Prof. Dr. Oktay Yıldız

Hakkari Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Gençcelep

Kırklareli Üniversitesi: Prof. Dr. Rengin Ak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Prof. Dr. Zekeriya Akman

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Prof. Dr. Turgay Uzun

Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmud Güngör

Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

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