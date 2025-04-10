Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!

2025 Yılı Rektör Atamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yapılan rektör atamaları şöyle:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Prof. Dr. İlhami Gülçin
Ardahan Üniversitesi: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Aydın
Batman Üniversitesi: Prof. Dr. İdris Demir
Beykoz Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
Bitlis Eren Üniversitesi: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
Çağ Üniversitesi: Prof. Dr. Murat Koç
Gümüşhane Üniversitesi: Prof. Dr. Oktay Yıldız
Hakkari Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Gençcelep
Kırklareli Üniversitesi: Prof. Dr. Rengin Ak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Prof. Dr. Zekeriya Akman
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Prof. Dr. Turgay Uzun
Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmud Güngör