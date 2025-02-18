Marteniçka bilekliği ne zaman takılır, nasıl yapılır? Geleneksel uğur getiren Marteniçka dilek bilekliği ritüeli nedir?

Baharın müjdecisi Marteniçka bileklikleri, Balkan coğrafyasının köklü geleneklerinden biri olarak her yıl yeniden hayat buluyor. Kırmızı ve beyaz iplerle örülen bu bileklikler, sağlık, şans ve bereket dileğiyle takılıyor. Doğanın uyanışına eşlik eden bu ritüel, Mart ayının başlamasıyla birlikte gerçekleştirilirken, bilekliğin nasıl takıldığı ve ne zaman çıkarılması gerektiği de merak konusu. Peki Marteniçka geleneğinin kökeni nedir ve bu ritüel nasıl uygulanır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi