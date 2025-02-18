Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: "2025 onun yılı"
Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerinde gümüşün altından daha fazla kazandırdığına dikkat çekerek yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Altın odaklı geleneksel yatırım anlayışının yerine, altın-gümüş rasyosunun sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirten Memiş, gümüş yatırımcılarının son haftalarda önemli kazançlar elde ettiğini vurguladı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:03