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Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: "2025 onun yılı"

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerinde gümüşün altından daha fazla kazandırdığına dikkat çekerek yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Altın odaklı geleneksel yatırım anlayışının yerine, altın-gümüş rasyosunun sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirten Memiş, gümüş yatırımcılarının son haftalarda önemli kazançlar elde ettiğini vurguladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:03
Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: 2025 onun yılı

Finans Analisti İslam Memiş, 2025 yılına dair piyasa değerlendirmelerinde bulundu ve yatırımcılara önemli ipuçları verdi. Özellikle dolar, altın ve gümüş yatırımcıları için kritik tavsiyeler sundu. İşte Memiş'in öngörüleri ve önerileri...

Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: 2025 onun yılı

Doların Yükselişi Devam Edecek, Sabırlı Olun

İslam Memiş, doların 2025 yılında güçlü bir performans sergileyeceğini öngörüyor. Dolar/TL'nin yıl içinde 40 TL ve üzeri seviyelere çıkabileceğini belirten Memiş, bu durumu şaşırtıcı bulmadığını ifade etti. "Dolar kesinlikle bir yatırım aracı değildir" diyen Memiş, elinde dolar bulunduran yatırımcıların ise düşüşlerin alım fırsatları yaratabileceğini söyledi. Doların TL karşısında değer kazanacağına ve yukarı yönlü hareketlerin süreceğine inanan Memiş, sabırlı kalıp kenarda durmanın önemine değindi.

Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: 2025 onun yılı

Gram Altın İçin 4.000-4.500 TL Beklentisi

Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, gram altının geleceğine dair öngörülerde bulundu. Yılın ikinci yarısında gram altının 4.000-4.500 TL seviyelerine ulaşmasını bekleyen Memiş, özellikle ons altındaki düşüşlerle birlikte gram altın tarafında da bazı geri çekilmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: 2025 onun yılı

Ancak düşüşler fırsat olarak değerlendirilmeli ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altınlarını satmamaları gerektiği vurgulandı. Altının fiyatı yükseldiğinde alım yapmanın önemli olduğunu belirten Memiş, sabırlı olmanın altını çizdi.

Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: 2025 onun yılı

Gümüş Fırsatı Kaçırılmamalı

Finans Analisti İslam Memiş, son piyasa değerlendirmelerinde gümüş yatırımcılarının büyük kazanç elde ettiğine dikkat çekti. Geleneksel altın yatırımcılığının dışına çıkılması gerektiğini vurgulayan Memiş, altın-gümüş rasyosundaki değişimlerin fırsat sunduğunu belirtti.

Piyasalarda herkesin gözü altının rekor seviyelerinde olsa da gümüş sessiz ve güçlü bir yükseliş sergiledi. Memiş'e göre altın-gümüş rasyosunun 91 seviyesinin üzerine çıkması, gümüş için önemli bir fırsat oluşturdu. "Altınım var ama gümüşüm yok" diyen yatırımcılara çağrıda bulunan uzman, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

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