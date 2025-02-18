Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: "2025 onun yılı"

Gümüş Fırsatı Kaçırılmamalı

Finans Analisti İslam Memiş, son piyasa değerlendirmelerinde gümüş yatırımcılarının büyük kazanç elde ettiğine dikkat çekti. Geleneksel altın yatırımcılığının dışına çıkılması gerektiğini vurgulayan Memiş, altın-gümüş rasyosundaki değişimlerin fırsat sunduğunu belirtti.

Piyasalarda herkesin gözü altının rekor seviyelerinde olsa da gümüş sessiz ve güçlü bir yükseliş sergiledi. Memiş'e göre altın-gümüş rasyosunun 91 seviyesinin üzerine çıkması, gümüş için önemli bir fırsat oluşturdu. "Altınım var ama gümüşüm yok" diyen yatırımcılara çağrıda bulunan uzman, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.