Kalp tedavisinde yeni dönem: Ameliyatsız takılan yeni nesil kalp pili geliştirildi

Kalp pili kullanan milyonlarca hastayı yakından ilgilendiren yeni bir teknoloji geliştirildi. MIT araştırmacılarının tasarladığı ultrason destekli giyilebilir sistem, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan kalp ritmini düzenleyebiliyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, gelecekte kalp pili tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kalp pilleri uzun yıllardır milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Ancak bu cihazların vücuda yerleştirilmesi için ameliyat gerekiyor. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) geliştirilen yeni bir teknoloji ise bu ihtiyacı ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip. Araştırmacılar, göğüs bölgesine yapıştırılan küçük bir ultrason etiketiyle kalp ritmini dışarıdan düzenleyebilen yeni bir sistem geliştirdi.

KALP PİLİ TEKNOLOJİSİNDE YENİ DÖNEM Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan araştırmaya göre geliştirilen sistem, yaklaşık bir posta pulu büyüklüğünde ultrason destekli giyilebilir bir cihazdan oluşuyor. Geleneksel kalp pilleri elektriksel sinyaller kullanırken yeni sistem kalbe odaklanmış ultrason dalgaları göndererek çalışıyor. Böylece kalp ritminin herhangi bir cerrahi implant gerektirmeden kontrol edilmesi hedefleniyor. Araştırmacılar, teknolojinin ilerleyen yıllarda mevcut kalp pillerine alternatif oluşturabileceğini belirtiyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? Teknolojinin temelinde "sonogenetik" adı verilen yenilikçi bir yöntem bulunuyor. Bu yöntemde kalp hücreleri, ultrason dalgalarına daha hassas yanıt verecek şekilde genetik olarak düzenleniyor. Ardından göğüs üzerine yerleştirilen ultrason etiketi belirli frekanslarda sinyal gönderiyor. Bu sinyaller hücrelerdeki özel iyon kanallarını harekete geçiriyor. Kanalların açılmasıyla birlikte hücre içine kalsiyum girişi gerçekleşiyor ve kalp kaslarının düzenli şekilde çalışmasını sağlayan biyolojik süreç devreye giriyor.

AMELİYAT GEREKTİRMEYEN TEDAVİ MÜMKÜN OLABİLİR Mevcut kalp pilleri, göğüs bölgesine yerleştirilen ve kalple doğrudan temas eden cihazlar olarak görev yapıyor. Bu yöntem oldukça başarılı olsa da cerrahi işlem ve implant kaynaklı bazı riskleri beraberinde getiriyor. MIT ekibi ise geliştirdikleri sistemin tamamen dışarıdan uygulanabilmesi sayesinde bu riskleri azaltabileceğini düşünüyor. Bilim insanlarının öngördüğü kullanım modelinde hastaya ilk aşamada tek seferlik bir gen terapisi uygulanacak. Daha sonra kişi göğsünde taşıdığı küçük ultrason etiketi sayesinde kalp ritmini düzenleyebilecek.

ARAŞTIRMACILAR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR Çalışmanın yürütücülerinden MIT Profesörü Xuanhe Zhao, geliştirilen teknolojinin yalnızca kalp hastalıklarıyla sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor. Araştırma ekibine göre benzer ultrason sistemleri ilerleyen yıllarda farklı organların görüntülenmesinde, sağlık durumunun sürekli izlenmesinde ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Uzmanlar, giyilebilir ultrason teknolojilerinin sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratabileceğini değerlendiriyor.