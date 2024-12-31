Viral Galeri Viral Liste Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

Yılbaşı alışverişini son gününe bırakanlar bugün ve yılbaşında marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşında marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi market zincirlerinin 31 Aralık ve 1 Ocak çalışma saatleri nasıl olacak? İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 13:51
Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

Yılbaşı heyecanının yaşandığı bu günlerde, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde marketlerin açık olup olmayacağı ve hangi saatlerde hizmet vereceği merak konusu oldu. Yeni yıl alışverişini son güne bırakanlar, bugün marketlerin saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki marketler yılbaşında açık mı? İşte, A101, BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi marketlerin çalışma saatlerini…

Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

31 Aralık Salı günü, A101, BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi büyük market zincirleri standart çalışma saatlerine göre hizmet vermeye devam edecek. Marketlerin kapanış saatleri değişiklik göstermeyecek. Ancak yoğunluk nedeniyle erken gitmekte fayda var!

Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

1 Ocak 2025 Marketler Açık Mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Marketlerin büyük bir bölümü bugün de standart çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermeye devam edecek.

Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

Migros

Migros Market, sabah 08:30 ya da 09:00'da açılır ve 21:00'de kapanır. AVM içindeki şubeler ise AVM saatlerine (10:00-22:00) göre hizmet vermektedir. Migros market öğle arası molası vermemektedir.

Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

ŞOK

Aktüel marketlerden biri olan ŞOK, sabah 09:00'da kapılarını açar, akşam ise 21:00'de kapanır. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişkenlik göstermemektedir.

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