Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar

Yılbaşı heyecanının yaşandığı bu günlerde, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde marketlerin açık olup olmayacağı ve hangi saatlerde hizmet vereceği merak konusu oldu. Yeni yıl alışverişini son güne bırakanlar, bugün marketlerin saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki marketler yılbaşında açık mı? İşte, A101, BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi marketlerin çalışma saatlerini…