Bugün marketler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak marketlerin çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Hakmar
Yılbaşı alışverişini son gününe bırakanlar bugün ve yılbaşında marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşında marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi market zincirlerinin 31 Aralık ve 1 Ocak çalışma saatleri nasıl olacak? İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 13:51