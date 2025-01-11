Kuru ve inatçı öksürüğü anında kesiyor: Rahat bir nefes almanızı sağlıyor

Grip ve soğuk algınlığı sonrası pek çok kişi, bitmeyen öksürükle baş etmekte zorlanıyor. Virüs salgını etkisiyle başlayan grip ve soğuk algınlığı, bu yıl da pek çok kişiyi etkisi altına aldı. Pek çok kişi, bu ağır hastalığı atlattıktan sonra, uzun süreli ve inatçı kuru öksürükle baş etmekte zorlanıyor. İlaçlar ve öksürük şurupları bir türlü çözüm sunmazken, eski zamanlardan miras kalan bir doğal yöntem, bu inatçı öksürüğü kesmeye yardımcı olabilir.