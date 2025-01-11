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Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor

Zengin besin değerine sahip olan haşlanmış yumurtalar çoğu kişinin kahvaltı masasında yer alıyor. Proteini ve doyurucu özelliği ile sporcuların öğününde ve diyet listelerinde önemli bir yer tutuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak bazen çileye dönüşebilir. Ancak sadece birkaç basit adımla bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:05
Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor

Protein deposu ve besleyici özellikleriyle sofraların önemli bir parçası olan haşlanmış yumurta, bazen kabuğunu soymadaki zorluk nedeniyle göz ardı edilebiliyor. Kolay soyulamayan yumurta kabukları, hem zaman kaybına hem de sinir bozucu bir deneyime yol açabiliyor. Neyse ki, haşlanmış yumurtanın kabuğunu rahatça soymanıza yardımcı olacak pratik çözümler var.

Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor

Yumurtalar Bu Yöntem ile 5 Saniyede Soyuluyor


Haşlanmış yumurtaların kolay soyulması için en etkili yöntem, haşlama suyuna tuz ve karbonat eklemek. Yumurtalar kaynamaya başlamadan önce suya bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat eklemek, kabukların yumurtadan kolayca ayrılmasını sağlıyor. Ancak bu yöntemde, suya eklenen tuz nedeniyle pişirme süreleri 1-2 dakika uzayabilir. Yine de sonunda zahmetsizce soyulan yumurtalar buna değer!

Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor

Alternatif Yöntem: Soğuk Suya Daldırmak


Bir diğer etkili yöntem ise haşlanmış yumurtaları piştirir pişirmez soğuk su dolu bir kaba almak. Soğuk suya daldırılan yumurtaların kabuğu daha kolay soyuluyor. Ancak bu yöntemin etkili olması için yumurtaların tamamen soğumasını beklemeniz gerekiyor. İçlerini sıcak tercih edenler için bu yöntem pek uygun olmayabilir.

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