Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor
Zengin besin değerine sahip olan haşlanmış yumurtalar çoğu kişinin kahvaltı masasında yer alıyor. Proteini ve doyurucu özelliği ile sporcuların öğününde ve diyet listelerinde önemli bir yer tutuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak bazen çileye dönüşebilir. Ancak sadece birkaç basit adımla bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:05