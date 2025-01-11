Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor

Alternatif Yöntem: Soğuk Suya Daldırmak



Bir diğer etkili yöntem ise haşlanmış yumurtaları piştirir pişirmez soğuk su dolu bir kaba almak. Soğuk suya daldırılan yumurtaların kabuğu daha kolay soyuluyor. Ancak bu yöntemin etkili olması için yumurtaların tamamen soğumasını beklemeniz gerekiyor. İçlerini sıcak tercih edenler için bu yöntem pek uygun olmayabilir.