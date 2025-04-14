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ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonrası gözlerini soru ve cevapların açıklanacağı tarihe çevirdi. Sınav takvimi doğrultusunda ilerleyen süreçte, EGM tarafından ÖGG soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih netleşti. Peki 114. Dönem ÖGG soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:04
ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü ülke genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından, adayların gözü şimdi soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihte.

ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Soru ve Cevaplar 15 Nisan'da EGM Resmî Sitesinde

EGM'nin sınav takvimi doğrultusunda yapılan duyuruya göre, 114. Dönem ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, 15 Nisan 2025 Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, sınavda yöneltilen soruları ve doğru cevapları buradan kontrol edebilecek.

ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İtiraz Süreci 5-7 Mayıs Tarihleri Arasında

Sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir itirazda bulunmak isteyen adaylar için de takvim belli oldu. EGM tarafından yapılan açıklamada, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında itiraz başvurularının alınacağı belirtildi. Adaylar, bu süreçte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başvurularını yapabilecek.

ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair net bir tarih henüz paylaşılmasa da, geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, soru ve cevapların yayımlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde sonuçların duyurulması bekleniyor. Adayların bu süre zarfında EGM'nin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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