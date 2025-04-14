ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İtiraz Süreci 5-7 Mayıs Tarihleri Arasında

Sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir itirazda bulunmak isteyen adaylar için de takvim belli oldu. EGM tarafından yapılan açıklamada, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında itiraz başvurularının alınacağı belirtildi. Adaylar, bu süreçte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başvurularını yapabilecek.