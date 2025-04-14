ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonrası gözlerini soru ve cevapların açıklanacağı tarihe çevirdi. Sınav takvimi doğrultusunda ilerleyen süreçte, EGM tarafından ÖGG soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih netleşti. Peki 114. Dönem ÖGG soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:04