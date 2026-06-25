Klimada tek tuşla yakıt tasarrufu mümkün! Çoğu sürücü bu özelliği bilmiyor

Yaz sıcaklarında klima kullanımı yakıt tüketimini artırabiliyor. Ancak uzmanlara göre gösterge panelindeki tek bir düğme hem aracın daha hızlı serinlemesini sağlıyor hem de gereksiz yakıt harcamasını azaltabiliyor. Üstelik bu yöntem polenlere karşı da ek avantaj sunuyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sürücüler klimaları daha sık kullanmaya başladı. Ancak birçok kişi, araçta bulunan basit bir özelliğin hem kabini daha kısa sürede serinletebildiğini hem de yakıt tüketimini azaltabildiğini bilmiyor. Uzmanlar, özellikle sıcak yaz günlerinde doğru klima kullanımının yakıt maliyetlerini düşürmede önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.

İÇ HAVA SİRKÜLASYONU NEDEN ÖNEMLİ? Uzmanların önerdiği özellik, araçlarda "iç hava sirkülasyonu" ya da "hava devridaimi" olarak bilinen düğme. Üzerinde otomobil simgesi ve içeri doğru dönen ok bulunan bu sistem, dışarıdan sıcak hava almayı durdurarak kabindeki mevcut havayı yeniden dolaşıma sokuyor. Böylece klima, sürekli sıcak dış havayı soğutmaya çalışmak yerine zaten serinlemiş havayı yeniden kullanıyor. Bu da sistemin daha az enerji harcamasına yardımcı oluyor.

CAM AÇIK KULLANIM HER ZAMAN AVANTAJ SAĞLAMIYOR Tüketici Uzmanı Harry Kind, açık camlarla araç kullanmanın her durumda yakıt tasarrufu sağlamadığını söyledi. Kind'e göre düşük hızlarda camları açarak içeride biriken sıcak havanın dışarı atılması mantıklı olabilir. Ancak yüksek hızlarda açık camlar aracın hava direncini artırdığı için yakıt tüketimini yükseltebiliyor. Uzman, klima kullanılacaksa kısa süre sonra iç hava sirkülasyonu moduna geçilmesini öneriyor. Böylece klima sistemi daha verimli çalışıyor ve gereksiz yakıt tüketimi azaltılabiliyor.

KLİMA KAPALIYKEN BİLE İŞE YARIYOR İç hava sirkülasyonu özelliği yalnızca klima açıkken kullanılmıyor. Klima kapalı olsa bile dışarıdaki sıcak havanın kabine girmesini engelleyerek araç içindeki sıcaklığın daha dengeli kalmasına katkı sağlayabiliyor. Ayrıca dış ortamdan gelen polenleri de büyük ölçüde engellediği için saman nezlesi ve polen alerjisi bulunan sürücüler açısından da avantaj sağlıyor.

ADIM ADIM KLİMA TAVSİYESİ İngiltere merkezli otomobil kuruluşu RAC, aracın daha verimli soğutulması için şu yöntemi öneriyor: Adım Yapılması gereken Amaç 1 Klimayı çalıştırın ve ilk aşamada camları açık bırakın. Araç içinde biriken sıcak havanın daha hızlı dışarı atılmasını sağlamak. 2 Klima soğuk hava üflemeye başladıktan sonra tüm camları kapatın. Soğuk havanın araç içinde korunmasına yardımcı olmak. 3 Klimayı önceden soğutulmuş devridaim (iç hava dolaşımı) moduna alın. Dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesini önleyerek daha verimli soğutma sağlamak. 4 Üst havalandırma ızgaralarını açın ve hava akışını ihtiyaca göre ayarlayın. Soğuk havanın araç içine dengeli şekilde dağılmasını sağlamak. 5 Araçta iklim kontrol sistemi varsa sabit bir sıcaklık belirleyin. Kabin sıcaklığını otomatik olarak koruyarak konfor ve verimlilik sağlamak.