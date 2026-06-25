"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti

İhanet olarak görülüyor: Neşe Karaböcek, yaşanan bu gelişmeyi hayatındaki "en büyük ihanet" olarak nitelendirmiş ve o günden bu yana kardeşiyle bir araya gelmemişti.

Çaresizlik savunması: Gülden Karaböcek ise ilerleyen yıllarda yaptığı açıklamalarda, bu evliliğin bir aşk evliliği olmadığını, o dönemin şartlarında çaresizlik içinde verilmiş bir karar olduğunu savunmuştu.

"Mezara kadar affetmeyeceğim": Neşe Karaböcek, geçtiğimiz aylarda yayımlanan otobiyografisi İşte Benim Masalım kitabında, kardeşine olan kırgınlığının ilk günkü tazeliğini koruduğunu "Onu mezara kadar affetmeyeceğim" sözleriyle ifade etmişti.

TEVFİK YENER KİMDİR? 1938 yılında İstanbul'da doğan Tevfik Yener, gazetecilik mesleğine çok genç yaşlarda adım attı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi alan Tevfik Yener, basın dünyasına henüz öğrencilik yıllarında, 1955'te Türk Sesi Gazetesi'ne çizimler yaparak adım attı. Vatani görevini tamamladıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında grafikerlik ve ressamlık kariyerini sürdüren, bir yandan da sanat üzerine yazılar kaleme alan Yener, daha sonra gazete mutfağına geçiş yaptı.