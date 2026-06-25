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"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk müziğinin 'Altın Sesli' ismi Neşe Karaböcek, 51 yıllık hayat arkadaşı Tevfik Yener'in vefatıyla sarsıldı. İki oğlunu genç yaşta kaybetmenin derin izlerini taşıyan ve kardeşi Gülden Karaböcek ile yıllardır süren 'enişte' polemiğiyle gündemden düşmeyen Karaböcek'in zorlu hayat yolculuğuna dair tüm detaylar...

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 1

Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, yarım asrı aşkın süredir hayat arkadaşlığı yaptığı eşi gazeteci Tevfik Yener'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Tevfik Yener, tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Haziran sabahı yaşama veda etti.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 2

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Tevfik Yener'in cenazesi, 27 Haziran Cumartesi günü Beylikdüzü Ebubekir Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Çiftin Hasan Ali adındaki oğulları da 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 3

"RÖPORTAJA GİTTİM, İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM"

Çiftin, geçtiğimiz aylarda konuk oldukları bir televizyon programında anlattıkları tanışma hikayeleri, bugün sevenlerinin hafızalarında buruk bir hatıra olarak yeniden canlandı.

Yener, 51 yıllık mutlu evliliklerinin temelini atan o ilk karşılaşmayı şu ifadelerle anlatmıştı:

"Boşanma sürecinde yaşanan dedikodular çok canını sıkmıştı Neşe'nin. Ortak dostumuz, 'Neşe Hanım sana anlatacak her şeyi' dedi. Röportaj yapmaya gidince ilk görüşte tutuldum. Sonra hemen evlendik, nasıl geçti o süreç anlamadık. Çok iyi eştir, çok iyi aşçıdır aynı zamanda. Hastalığım zamanında da bana çok iyi baktı, sağ olsun."

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 4

ENİŞTE" OLAYI AİLE BAĞLARINI KOPARMIŞTI

Neşe Karaböcek'in yaşadığı bu büyük kayıp, sanatçının hayatındaki diğer hüzünlü hatıraları ve yıllardır süregelen ailevi küslüğü de tekrar magazin gündeminin merkezine taşıdı. Türk müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun soluklu aile anlaşmazlıklarından biri olan Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek arasındaki küslük, bir kez daha hafızalara kazındı.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 5

İki kardeşi karşı karşıya getiren olay, 1974 yılına dayanıyor. Neşe Karaböcek'in 1964 yılında evlenip 1974'te boşandığı plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya, boşanmanın hemen ardından Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek ile nikâh masasına oturmuştu.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 6

İhanet olarak görülüyor: Neşe Karaböcek, yaşanan bu gelişmeyi hayatındaki "en büyük ihanet" olarak nitelendirmiş ve o günden bu yana kardeşiyle bir araya gelmemişti.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 7

Çaresizlik savunması: Gülden Karaböcek ise ilerleyen yıllarda yaptığı açıklamalarda, bu evliliğin bir aşk evliliği olmadığını, o dönemin şartlarında çaresizlik içinde verilmiş bir karar olduğunu savunmuştu.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 8

"Mezara kadar affetmeyeceğim": Neşe Karaböcek, geçtiğimiz aylarda yayımlanan otobiyografisi İşte Benim Masalım kitabında, kardeşine olan kırgınlığının ilk günkü tazeliğini koruduğunu "Onu mezara kadar affetmeyeceğim" sözleriyle ifade etmişti.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 9

TEVFİK YENER KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Tevfik Yener, gazetecilik mesleğine çok genç yaşlarda adım attı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi alan Tevfik Yener, basın dünyasına henüz öğrencilik yıllarında, 1955'te Türk Sesi Gazetesi'ne çizimler yaparak adım attı. Vatani görevini tamamladıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında grafikerlik ve ressamlık kariyerini sürdüren, bir yandan da sanat üzerine yazılar kaleme alan Yener, daha sonra gazete mutfağına geçiş yaptı.

"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti 10

Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde görev aldıktan sonra, ABC, Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği koltuğuna oturdu. Kendi yayınevini kuran gazeteci; burada 7 ansiklopedi, 52 kitap ve 3 dergiye imza attı. Meslek hayatı boyunca; Posta Gazetesi, Yeni Asır İstanbul ve Sabah Yıldızı gazetelerinde Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Milliyet Gazetesi'nin ek yayınlarını başarıyla yöneten ve Takvim Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Yener, bir dönem Sabah Gazetesi'nde de okurlarıyla buluşuyordu.

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