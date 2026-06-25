"Enişte" polemiğiyle hatırlanıyordu... Neşe Karaböcek 51 yıllık eşini kaybetti
Türk müziğinin 'Altın Sesli' ismi Neşe Karaböcek, 51 yıllık hayat arkadaşı Tevfik Yener'in vefatıyla sarsıldı. İki oğlunu genç yaşta kaybetmenin derin izlerini taşıyan ve kardeşi Gülden Karaböcek ile yıllardır süren 'enişte' polemiğiyle gündemden düşmeyen Karaböcek'in zorlu hayat yolculuğuna dair tüm detaylar...
Türk müziğinin efsane ismi Neşe Karaböcek, yarım asrı aşkın süredir hayat arkadaşlığı yaptığı eşi gazeteci Tevfik Yener'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 88 yaşındaki Tevfik Yener, tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Haziran sabahı yaşama veda etti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Tevfik Yener'in cenazesi, 27 Haziran Cumartesi günü Beylikdüzü Ebubekir Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Çiftin Hasan Ali adındaki oğulları da 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
"RÖPORTAJA GİTTİM, İLK GÖRÜŞTE TUTULDUM"
Çiftin, geçtiğimiz aylarda konuk oldukları bir televizyon programında anlattıkları tanışma hikayeleri, bugün sevenlerinin hafızalarında buruk bir hatıra olarak yeniden canlandı.
Yener, 51 yıllık mutlu evliliklerinin temelini atan o ilk karşılaşmayı şu ifadelerle anlatmıştı:
"Boşanma sürecinde yaşanan dedikodular çok canını sıkmıştı Neşe'nin. Ortak dostumuz, 'Neşe Hanım sana anlatacak her şeyi' dedi. Röportaj yapmaya gidince ilk görüşte tutuldum. Sonra hemen evlendik, nasıl geçti o süreç anlamadık. Çok iyi eştir, çok iyi aşçıdır aynı zamanda. Hastalığım zamanında da bana çok iyi baktı, sağ olsun."
ENİŞTE" OLAYI AİLE BAĞLARINI KOPARMIŞTI
Neşe Karaböcek'in yaşadığı bu büyük kayıp, sanatçının hayatındaki diğer hüzünlü hatıraları ve yıllardır süregelen ailevi küslüğü de tekrar magazin gündeminin merkezine taşıdı. Türk müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun soluklu aile anlaşmazlıklarından biri olan Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek arasındaki küslük, bir kez daha hafızalara kazındı.
İki kardeşi karşı karşıya getiren olay, 1974 yılına dayanıyor. Neşe Karaböcek'in 1964 yılında evlenip 1974'te boşandığı plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya, boşanmanın hemen ardından Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek ile nikâh masasına oturmuştu.