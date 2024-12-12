Kişilik analizi: Hangi kulak şekli hangi gizli özellikleri ortaya çıkarıyor?

Hayatımıza ayna tutan kişilik testleri, karakterimizin gizli yönlerini keşfetmenin en eğlenceli ve etkili yollarından biri. İşte bu kez, bakışlarımızı kulaklarımıza çeviriyoruz! Büyükten küçüğe, yuvarlaktan sivriye kadar her kulak şekli, hangi ırka, kültüre ait olduğunuzdan kişilik analizine kadar birçok bir hikaye anlatıyor. Peki, hangi kulak tipi hangi özellikleri simgeliyor? İşte kulak şekline göre kişilik analizi…