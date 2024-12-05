Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece aralık ayının kaçında?
2024 Kış gün dönümü yaklaşıyor ve bu astronomik olay, hem Kuzey hem de Güney yarı kürede farklı etkiler yaratıyor. Kuzey yarımkürede yılın en uzun gecesi yaşanırken, Güney yarımkürede ise en uzun gündüzün keyfi sürülüyor. Gün dönümü ile birlikte Kuzey yarımkürede günler uzamaya, Güney yarımkürede ise kısalmaya başlıyor. Peki, bu yıl kış gün dönümü hangi tarihte gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:20