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Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece aralık ayının kaçında?

2024 Kış gün dönümü yaklaşıyor ve bu astronomik olay, hem Kuzey hem de Güney yarı kürede farklı etkiler yaratıyor. Kuzey yarımkürede yılın en uzun gecesi yaşanırken, Güney yarımkürede ise en uzun gündüzün keyfi sürülüyor. Gün dönümü ile birlikte Kuzey yarımkürede günler uzamaya, Güney yarımkürede ise kısalmaya başlıyor. Peki, bu yıl kış gün dönümü hangi tarihte gerçekleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:20
Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece Aralık’ın kaçında?

21 Aralık, yılın en uzun gecesini ve en kısa gündüzünü Kuzey yarımkürede, en uzun gündüzünü ise Güney yarımkürede yaşatan kış gün dönümü olarak bilinir. Bu özel tarih, mevsimlerin ritmini belirleyen önemli bir astronomik olaydır. Kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcı kabul edilirken, Güney yarımkürede yaz mevsimi bu tarihle resmen başlar.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece Aralık’ın kaçında?

Gün dönümü Nedir?

Gün dönümü, Güneş'in Yerküre'ye en uzak açıyla geldiği anı ifade eder. Yılda iki kez yaşanan bu olay, gündüzlerin ve gecelerin sürelerinde önemli değişikliklere yol açar. Yaz ve kış gün dönümleri, Kuzey ve Güney yarımküreler için farklı etkiler yaratır.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece Aralık’ın kaçında?

Yaz Gün dönümü (21 Haziran):

Bu tarihte Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, Güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Kuzeyde yaz mevsimi başlarken, Güney yarımküre kış mevsimine adım atar.

Kış Gün dönümü (21 Aralık):

Kış gün dönümünde Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Bu durum, Kuzey yarımkürede günlerin uzamaya, Güney yarımkürede ise kısalmaya başladığı sürecin başlangıcını temsil eder.

Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece Aralık’ın kaçında?

Gün dönümleri ve Ekinoksların Önemi

Astronomide gün dönümleri ve ekinokslar, mevsimlerin başlangıcını veya merkez noktalarını belirlemek için kullanılır. Bu olaylar, Güneş'in konumuna göre gece ve gündüz sürelerindeki dengeyi veya değişimi ifade eder.

21 Mart (İlkbahar Ekinoksu):

Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey yarımkürede ilkbahar, Güney yarımkürede ise sonbahar mevsimi başlar.

23 Eylül (Sonbahar Ekinoksu):

Gece ve gündüz tekrar eşitlenir. Bu kez Kuzey yarımkürede sonbahar, Güney yarımkürede ise ilkbahar başlar.

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