Kış gün dönümü ne zaman, hangi tarihte? En uzun gece aralık ayının kaçında?

Gün dönümleri ve Ekinoksların Önemi

Astronomide gün dönümleri ve ekinokslar, mevsimlerin başlangıcını veya merkez noktalarını belirlemek için kullanılır. Bu olaylar, Güneş'in konumuna göre gece ve gündüz sürelerindeki dengeyi veya değişimi ifade eder.

21 Mart (İlkbahar Ekinoksu):

Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey yarımkürede ilkbahar, Güney yarımkürede ise sonbahar mevsimi başlar.

23 Eylül (Sonbahar Ekinoksu):

Gece ve gündüz tekrar eşitlenir. Bu kez Kuzey yarımkürede sonbahar, Güney yarımkürede ise ilkbahar başlar.