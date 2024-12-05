1 Bitcoin ne kadar, kaç TL? 1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin, son dönemdeki hızlı yükselişiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak büyük bir çıkış yakalayan lider kripto para birimi, 5 Aralık 2024 itibarıyla da merakla takip ediliyor. Güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek isteyenler, "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" gibi sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalar yapıyor. İşte Bitcoin'in bugünkü fiyatı ve piyasalardaki son durum...