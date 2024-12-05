Viral Galeri Viral Liste 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL? 1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

1 Bitcoin ne kadar, kaç TL? 1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin, son dönemdeki hızlı yükselişiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak büyük bir çıkış yakalayan lider kripto para birimi, 5 Aralık 2024 itibarıyla da merakla takip ediliyor. Güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek isteyenler, "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" gibi sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalar yapıyor. İşte Bitcoin'in bugünkü fiyatı ve piyasalardaki son durum...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:48
1 Bitcoin ne kadar, kaç TL?  1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Kripto para piyasası, 5 Aralık 2024'te tarihi bir dönüm noktasına tanıklık etti. Bitcoin (BTC), uzun süredir beklenen 100 bin dolar sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu çarpıcı yükseliş, yalnızca Bitcoin yatırımcılarını değil, tüm kripto para piyasasını harekete geçirdi. Şimdi gözler, diğer popüler kripto varlıkların performansına çevrilmiş durumda.

1 Bitcoin ne kadar, kaç TL?  1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Kripto para birimi Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemin sinyalleriyle birlikte değer kazanmaya devam ediyor. İlk kez 100 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin, piyasadaki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

1 Bitcoin ne kadar, kaç TL?  1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Trump'ın Ilımlı Kripto Politikası Beklentileri Artırıyor

Bitcoin'in bu yükselişinde, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin vaatleri etkili oldu. Trump, seçim kampanyası sırasında dijital varlıkları destekleyen açıklamalarda bulunmuş ve ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma hedefini duyurmuştu. Ayrıca ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma sözü de piyasalarda iyimserlik yarattı.

1 Bitcoin ne kadar, kaç TL?  1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Kripto Para Piyasasının Genel Değeri Zirvede

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık %2,8 artışla 3,6 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, piyasa genelindeki olumlu havanın ve Bitcoin'in yükselişinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1 Bitcoin ne kadar, kaç TL?  1 BTC kaç dolar? 5 Aralık Bitcoin alım-satım fiyatları...

Bitcoin'in Hızlı Tırmanışı

Bitcoin, son 24 saatte %6'nın üzerinde değer kazanarak TSİ 05.52 itibarıyla 101.447 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda kazancı ise %5,36'ya ulaştı. Bu değer, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Analistler, bu yükselişte Trump'ın yönetim politikalarına ilişkin beklentilerin yanı sıra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılacağı haberlerinin de etkili olduğunu belirtiyor.

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