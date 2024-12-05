Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

36 yaşındaki Sanjukta, ikinci hamileliğinden sonra 82 kiloya kadar ulaştı. Aşırı kilo nedeniyle günlük aktivitelerinde zorluk yaşadığı gibi, özgüveni de ciddi anlamda etkilendi. Ancak, bu durum onun için bir dönüm noktası oldu. Eski formuna kavuşmak için azimli bir yolculuğa başlayan Sanjukta, disiplinli bir yaklaşım sergileyerek kilo vermeye odaklandı.