Kısa sürede 22 kilo verdi: Bu diyet yöntemi benzersiz
Kilo verme, birçok insan için zorlu bir süreç olabilir. Orissa'dan YouTuber şef Sanjukta Patra, ikinci hamileliğinin ardından elde ettiği dönüşüm hikayesiyle bu zorluğu başarıyla aşarak birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. YouTuber şef, kilo verme sürecinin sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük bir dönüşüm sağladığını belirtiyor. Özgüveni yeniden kazanan ve enerjisi artan şef, bu sürecin her zorluğuna değdiğini ifade ediyor. Peki, Patra 22 kiloyu nasıl verdi? İşte zayıflama hikayesi…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:42