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Kısa sürede 22 kilo verdi: Bu diyet yöntemi benzersiz

Kilo verme, birçok insan için zorlu bir süreç olabilir. Orissa'dan YouTuber şef Sanjukta Patra, ikinci hamileliğinin ardından elde ettiği dönüşüm hikayesiyle bu zorluğu başarıyla aşarak birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. YouTuber şef, kilo verme sürecinin sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük bir dönüşüm sağladığını belirtiyor. Özgüveni yeniden kazanan ve enerjisi artan şef, bu sürecin her zorluğuna değdiğini ifade ediyor. Peki, Patra 22 kiloyu nasıl verdi? İşte zayıflama hikayesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:42
Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

36 yaşındaki Sanjukta, ikinci hamileliğinden sonra 82 kiloya kadar ulaştı. Aşırı kilo nedeniyle günlük aktivitelerinde zorluk yaşadığı gibi, özgüveni de ciddi anlamda etkilendi. Ancak, bu durum onun için bir dönüm noktası oldu. Eski formuna kavuşmak için azimli bir yolculuğa başlayan Sanjukta, disiplinli bir yaklaşım sergileyerek kilo vermeye odaklandı.

Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

Dönüm Noktası

Sanjukta, kilo verme sürecinde özel bir diyet programı uyguladı. Kuru meyve smoothie'si, sağlıklı yemekler ve şekerden uzak bir beslenme düzeni, bu programın temel taşlarını oluşturdu. Sabah yürüyüşlerinden akşam egzersizlerine kadar düzenli fiziksel aktivitelerle bu süreci destekledi. Sağlıklı bir yaşam tarzı sayesinde altı ayda 22 kilo verdi.

Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

Altı ay içinde Sanjukta, XL beden kıyafetlerden M bedene geçiş yaptı. Bel ölçüsünü 100 cm'den 86-87 cm'ye düşürdü. Ayrıca, varisli damarlarından kaynaklanan rahatsızlıklar büyük ölçüde azaldı. Daha önce zorlandığı 1 kilometre yürüyüş yerine artık rahatlıkla 5 kilometre yürüyebiliyor. İşte kilo verdiren beslenme ve egzersiz rutini...

Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

Beslenme Rutini

Youtuber şef, kahvaltı öğünlerini yeşil çay ya da limonlu çay, ardından kuru meyve smoothie'si ile geçirdi. Çay içtikten sonra 30 dakika boyunca bir şey yemedi. Mide kapasitesini tam doldurmamaya özen gösterdi.

Kısa sürede 22 kilo verdi; Bu diyet yöntemi benzersiz

Öğle yemeklerinde, haftanın belirli günlerinde değişiklik yaparak haşlanmış sebzelerle birlikte roti veya pirinç yedi. Şeker alımını minimum seviyeye indirdi.

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