Viral Galeri Viral Liste Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde bu hafta güneşli ve sıcak bir hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile karşılaşacak. Özellikle Marmara'nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilir. Ege ile Marmara'da ise toz taşınımı etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:10
Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Yazın tadını çıkarırken hava durumu sürpriz yapabilir. Meteoroloji uzmanları 26 Mayıs'tan sonra özellikle Marmara bölgesinde önemli bir hava değişikliği yaşanacağını açıkladı. Orta Akdeniz kaynaklı bir yağışlı sistem hafta sonu ve önümüzdeki haftanın başında bölgeyi etkisi altına alacak.

Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar esecek.

Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Adil Tek'ten Sıcaklık Artışı Açıklaması: "İliklerimiz Isınacak"

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, canlı yayında sıcaklık artışının nedenlerini şöyle özetledi:

"Kuzey Yarımküre yaz mevsimine adım attı. Güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor, sıcaklıklar yükseliyor. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul ve kuzey kesimlerde görülen serin ve yağışlı havalar geçici bir durumdu. Şimdi ise Afrika ve Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava akımları etkisini artırıyor."

Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Tek, önümüzdeki dört-beş gün boyunca sıcaklıkların özellikle güney bölgelerde 30-35 derece aralığında seyredeceğini belirtti. "İliklerimiz, kemiğimiz ısınacak" ifadesiyle bu yükselişi vurgulayan Tek aşırı bunaltıcı bir sıcak dalgası beklenmediğini ancak Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının etkili olacağını söyledi.

Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Hangi Şehirlerde Hava Nasıl Olacak?

Adil Tek'in verdiği bilgilere göre:

Akdeniz bölgesinde, özellikle Adana ve çevresinde sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkacak.

Ege Bölgesi'nde Aydın civarında benzer sıcaklıklar hissedilecek.

İstanbul'da ise 26 Mayıs'a doğru sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak

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