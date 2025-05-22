Kırkikindi yağışlarına hazırlanın! Meteoroloji İstanbul dahil o illeri tek tek uyardı: Sıcaklık artışı, çöl tozu ve sağanak yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde bu hafta güneşli ve sıcak bir hava etkisini sürdürecek. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile karşılaşacak. Özellikle Marmara'nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus görülebilir. Ege ile Marmara'da ise toz taşınımı etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi