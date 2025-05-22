Viral Galeri Viral Liste Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hesaplamaları yeniden gündemde. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artış, sosyal ödemelerin yanı sıra kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiliyor. Peki temmuz ayında ne değişecek? Hangi çalışan ne kadar fark alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:52
Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, enflasyon verilerine göre belirleniyor. Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memura ve 3 milyon emekli memura yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak, ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon farkı yansıtılacak. Tahminlere göre bu farkla birlikte maaşlarda toplam yüzde 16,71'lik bir artış söz konusu olacak.

MİLYONLARIN GELİRİ ARTACAK
Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirleniyor?

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki değişiklikle birlikte yılda iki kez güncelleniyor. Ocak ayında belirlenen mevcut tavan tutar 46.655 TL seviyesindeydi.

Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Temmuz ayında beklenen zam oranı dikkate alındığında bu rakam 54.451 TL'ye yükselecek. Böylece damga vergisi kesilmiş haliyle çalışanlara yıllık en fazla 54.038 TL kıdem tazminatı ödenecek.

Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Haziran'da Ayrılan Kaybedecek

Tazminat tavanındaki bu artış, çalışanlar için ciddi farklar yaratıyor. Örneğin, Haziran ayında işten ayrılan bir çalışan, yıllık bazda 7.796 TL daha düşük tazminat alacak. 10 yıl çalışmış biri için bu fark 77.960 TL'ye, 20 yıl çalışan içinse 155.920 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle işten ayrılmayı düşünenler için zamanlama büyük önem taşıyor.

Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Tazminatta Hangi Ödemeler Dikkate Alınıyor?

Kıdem tazminatı yalnızca net maaş üzerinden hesaplanmıyor. İşçiye düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler de brüt ücrete dahil ediliyor. Yol ve yemek ücretleri, düzenli ödenen ikramiyeler gibi kalemler bu kapsamda değerlendiriliyor. Ancak düzensiz ödenen mesai ve primler hesaplamaya katılmıyor.

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