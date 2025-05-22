Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, enflasyon verilerine göre belirleniyor. Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memura ve 3 milyon emekli memura yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak, ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon farkı yansıtılacak. Tahminlere göre bu farkla birlikte maaşlarda toplam yüzde 16,71'lik bir artış söz konusu olacak.