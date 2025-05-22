Kıdem tazminatına yeni hesap: 155.920 TL cepte! Kim ne kadar alacak? Temmuzda asgari ücretliye 6.223 TL fark
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hesaplamaları yeniden gündemde. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artış, sosyal ödemelerin yanı sıra kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiliyor. Peki temmuz ayında ne değişecek? Hangi çalışan ne kadar fark alacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:52