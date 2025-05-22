Viral Galeri Viral Liste İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri, 6 milyar liralık alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatma kararı aldı. Yaklaşık 2 milyon kişinin alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalacağı öngörülürken İETT ve metro gibi sistemlerin bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı ise merak konusu. Peki bugün İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 07:17
İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

İstanbul'da toplu taşıma kullanıcıları, yarın (22 Mayıs) özel halk otobüslerinin kontak kapatacağı haberini yakından takip ediyor. İstanbul genelinde yaklaşık 3 bin 41 özel halk otobüsünün sefere çıkmayacağını açıklayan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerin yapılmaması gerekçesiyle aldıklarını bildirdi. Peki İstanbul'da 22 Mayıs'ta otobüsler çalışacak mı? Hangi seferler iptal olacak?

İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

Özel Halk Otobüsleri 22 Mayıs'ta Sefere Çıkmayacak

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın yaptığı açıklamaya göre, 22 Mayıs Perşembe günü kent genelinde hizmet veren toplam 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapatma eylemi gerçekleştirecek. Bu kapsamda, yaklaşık 6 bin özel halk otobüsü şoförü de çalışmayacak.

Ovacık, İBB'den beklenen ödemelerin yapılmaması nedeniyle esnafın ekonomik olarak zorluk yaşadığını ve bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

İETT Otobüsleri Planlanan Seferlerine Devam Edecek

Özel halk otobüslerinin kontak kapatma kararı, sadece bu araçları kapsıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) otobüsleri ise normal seferlerine devam edecek. Toplu taşıma kullanıcılarının mağdur olmaması için İETT tarafından ek seferler ve alternatif güzergahlar planlanabileceği belirtiliyor.

İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

İstanbul'da Toplu Taşıma Kullanıcılarına Uyarı

Yaklaşık 3 bin 41 özel halk otobüsünün sefere çıkmaması, özellikle yoğun kullanılan hatlarda yolcuların ulaşımda zorluk yaşamasına neden olabilir. Yetkililer, yolcuları alternatif toplu taşıma araçları ve güzergahlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

Özellikle metrobüs, metro, tramvay ve İETT otobüsleri gibi diğer toplu taşıma araçları yoğunluk yaşayabilir. Vatandaşların bu duruma göre planlama yapmaları öneriliyor.

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