İstanbul'da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri, 6 milyar liralık alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatma kararı aldı. Yaklaşık 2 milyon kişinin alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalacağı öngörülürken İETT ve metro gibi sistemlerin bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı ise merak konusu. Peki bugün İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 07:17