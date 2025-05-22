İstanbul’da otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? Grev mi var? 22 Mayıs otobüs saatleri | İETT son dakika...

Özel Halk Otobüsleri 22 Mayıs'ta Sefere Çıkmayacak

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık'ın yaptığı açıklamaya göre, 22 Mayıs Perşembe günü kent genelinde hizmet veren toplam 6 bin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapatma eylemi gerçekleştirecek. Bu kapsamda, yaklaşık 6 bin özel halk otobüsü şoförü de çalışmayacak.

Ovacık, İBB'den beklenen ödemelerin yapılmaması nedeniyle esnafın ekonomik olarak zorluk yaşadığını ve bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.