22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

A101'in 22 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta Perşembe günü rafları dolduran Aldın Aldın kampanyası, bu kez alışveriş tutkunlarını yaz aylarının en çok aranan ürünleri ile dikkat çekiyor. Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi ve balkon masası uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincir marketin bu haftaki broşüründe, ev yaşamına konfor katan ürünlerden teknolojik cihazlara, evcil hayvan ekipmanlarından günlük ihtiyaçlara kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte 22 Mayıs A101 aktüel kataloğu ve haftanın yıldız ürünleri...