Viral Galeri Viral Liste 22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

A101 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de hem mağaza raflarında hem de A101'in online satış platformunda müşterilerle buluşacak ürünler, cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bu hafta alışveriş tutkunlarını cezbeden fırsatlar arasında taşınabilir klima, tiny house, evcil hayvan ürünleri yer alıyor. Yaz aylarının en çok tercih edilen ürünleri ise uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta A101 kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:56
22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

A101'in 22 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta Perşembe günü rafları dolduran Aldın Aldın kampanyası, bu kez alışveriş tutkunlarını yaz aylarının en çok aranan ürünleri ile dikkat çekiyor. Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi ve balkon masası uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincir marketin bu haftaki broşüründe, ev yaşamına konfor katan ürünlerden teknolojik cihazlara, evcil hayvan ekipmanlarından günlük ihtiyaçlara kadar birçok seçenek yer alıyor. İşte 22 Mayıs A101 aktüel kataloğu ve haftanın yıldız ürünleri...

22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

22 Mayıs A101 Haftanın Yıldızları!


Garnier 50 Faktör Güneş Koruyucu 150 ml: 425 TL

Nivea Bronzlaştırıcı Yağ 200 ml: 379 TL

Sebamed Faktör Çocuk Güneş Sütü 100 ml: 389 TL

Aloe Vera Güneş Sonrası Jel 200 ml: 59 TL

22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

Sek Az Yağlı Yoğurt 9 kg: 295 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg: 899 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 ml: 239 TL

22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

Dondurulmuş Piliç Pirzola 139 TL

Kırlangıç Riviera Zeytinyağı 1 L: 219 TL

Arbella Makarna 500 g: 19,75 TL

Öncü Karışık Salça 700 g: 89,50 TL

22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…

Getwell İlk Yardım Kiti 30'lu: 55 TL

Kristal Gazlı İçecek 1 L: 40 TL

Akmina Maden Suyu 1 L: 30 TL

Dimes Cool İçecek 310 ml: 45 TL

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