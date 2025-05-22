22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…
A101 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de hem mağaza raflarında hem de A101'in online satış platformunda müşterilerle buluşacak ürünler, cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bu hafta alışveriş tutkunlarını cezbeden fırsatlar arasında taşınabilir klima, tiny house, evcil hayvan ürünleri yer alıyor. Yaz aylarının en çok tercih edilen ürünleri ise uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki bu hafta A101 kataloğunda hangi fırsatlar yer alıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:56