Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tofi Nedir?

Tofi, uzun yıllar boyunca biriken ürik asit kristallerinin oluşturduğu sert kitlelerdir. Genellikle eklem çevresinde ortaya çıkar ve ilerlemiş gut hastalığının belirtilerinden biri olarak kabul edilir.

Tofi Vücudun Hangi Bölgelerinde Görülür?

Tofi en sık eklemlerde oluşsa da kulak, burun, deri, tendonlar ve böbreklerde de görülebilir. Büyük boyutlara ulaştığında hareket kısıtlılığına neden olabilir.

Gut Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Doktor, hastanın şikayetlerini değerlendirdikten sonra fizik muayene yapar. Gerekli durumlarda kan tahlili, eklem sıvısı analizi ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.

Gut Tanısında Hangi Testler Kullanılır?

Gut tanısında ürik asit seviyesini ölçen kan testleri, eklem sıvısı incelemesi, röntgen, ultrason ve bilgisayarlı tomografi kullanılabilir.

Gut Hastalığı Önlenebilir Mi?

Tam olarak önlenemese de sağlıklı yaşam alışkanlıkları riski azaltabilir. Özellikle beslenmeye dikkat etmek ve ideal kiloyu korumak önemlidir.