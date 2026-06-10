CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ani başlayan şiddetli eklem ağrısı, özellikle ayak başparmağında görülen şişlik ve hassasiyet gut hastalığının en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan bu iltihaplı artrit türü, tedavi edilmediğinde eklem hasarı ve böbrek sorunlarına yol açabiliyor.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 1

Gut hastalığı, vücutta biriken fazla ürik asidin eklemlerde kristalleşmesi sonucu gelişen ağrılı bir romatizmal hastalıktır. En sık ayak başparmağını etkileyen rahatsızlık, ani başlayan ağrı, kızarıklık ve şişlikle kendini gösterir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen gut, ihmal edildiğinde eklemlerde kalıcı hasara ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden olabilir.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 2

GUT HASTALIĞI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Gut, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu gelişir. Cleveland Clinic makalesine göre ürik asit, pürin adı verilen maddelerin parçalanmasıyla oluşan doğal bir atık üründür. Normal koşullarda böbrekler tarafından süzülerek idrarla vücuttan atılır. Ancak üretimin artması veya böbreklerin yeterince çalışamaması durumunda ürik asit kanda birikmeye başlar.

Zamanla oluşan ürik asit kristalleri eklemlere yerleşir. Bu kristaller bağışıklık sistemini harekete geçirerek ani ve şiddetli iltihaplanmaya neden olur. Sonuç olarak gut atağı olarak bilinen ağrılı dönemler ortaya çıkar.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 3

EN YAYGIN GUT BELİRTİLERİ NELER?

Gut atakları genellikle aniden başlar ve çoğu zaman gece saatlerinde ortaya çıkar. Hastaların önemli bir bölümü herhangi bir belirti yaşamazken bir anda yoğun ağrı ile karşılaşabilir. Belirtiler çoğunlukla ayak başparmağında görülse de diz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve diğer eklemleri de etkileyebilir.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 4

Gut hastalığında görülebilen yaygın belirtiler şunlardır:

  • Şiddetli eklem ağrısı
  • Dokunmaya karşı aşırı hassasiyet
  • Eklemde şişlik
  • Kızarıklık veya renk değişikliği
  • Hareket kısıtlılığı
  • Yanma ve sıcaklık hissi
Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 5

GUT ATAKLARI NE KADAR SÜRER?

Gut atakları genellikle birkaç gün ile iki hafta arasında devam eder. Bazı kişilerde belirtiler kısa sürede gerilerken bazı hastalarda daha uzun ve daha şiddetli seyredebilir. Ataklar arasındaki dönemde kişi tamamen normal hissedebilir.

Tedavi edilmeyen vakalarda atakların sıklığı ve süresi zamanla artabilir.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 6

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Gut her yaşta görülebilse de bazı gruplarda daha sık ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlara göre yaklaşık üç kat daha yaygındır. Kadınlarda ise risk menopoz sonrası dönemde belirgin şekilde yükselir. Gut riskini artıran faktörler arasında şunlar yer alır:

  • Fazla kilo ve obezite
  • Diyabet
  • Yüksek tansiyon
  • Böbrek hastalığı
  • Kalp yetmezliği
  • Ailede gut öyküsü bulunması
  • Düzenli alkol tüketimi
  • Hayvansal protein ağırlıklı beslenme
  • İdrar söktürücü ilaç kullanımı
  • Bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler
Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 7

GUT HASTALIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Gut yalnızca ağrılı ataklarla sınırlı kalmaz. Uzun süre kontrol altına alınmayan yüksek ürik asit seviyeleri farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. İleri evrede görülebilecek komplikasyonlar arasında şunlar yer alır:

  • Kalıcı eklem hasarı
  • Eklem şekil bozuklukları
  • Böbrek taşları
  • Şiddetli artrit
  • Kalp-damar hastalıkları riski
  • Tofi adı verilen ürik asit birikimleri
Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 8

TEDAVİDE AMAÇ ÜRİK ASİDİ KONTROL ALTINA ALMAK

Gut tedavisinde temel hedef ağrıyı azaltmak ve yeni atakların oluşmasını önlemektir. Bunun için ilaç tedavisi ile yaşam tarzı değişiklikleri birlikte uygulanır.

Doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar ürik asit seviyesini düşürmeye yardımcı olurken, beslenme düzenindeki değişiklikler de tedavinin önemli bir parçasını oluşturur. Düzenli takip sayesinde atakların sıklığı büyük ölçüde azaltılabilir.

Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri 9

GUT HASTALIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Tofi Nedir?
Tofi, uzun yıllar boyunca biriken ürik asit kristallerinin oluşturduğu sert kitlelerdir. Genellikle eklem çevresinde ortaya çıkar ve ilerlemiş gut hastalığının belirtilerinden biri olarak kabul edilir.

Tofi Vücudun Hangi Bölgelerinde Görülür?
Tofi en sık eklemlerde oluşsa da kulak, burun, deri, tendonlar ve böbreklerde de görülebilir. Büyük boyutlara ulaştığında hareket kısıtlılığına neden olabilir.

Gut Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?
Doktor, hastanın şikayetlerini değerlendirdikten sonra fizik muayene yapar. Gerekli durumlarda kan tahlili, eklem sıvısı analizi ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.

Gut Tanısında Hangi Testler Kullanılır?
Gut tanısında ürik asit seviyesini ölçen kan testleri, eklem sıvısı incelemesi, röntgen, ultrason ve bilgisayarlı tomografi kullanılabilir.

Gut Hastalığı Önlenebilir Mi?
Tam olarak önlenemese de sağlıklı yaşam alışkanlıkları riski azaltabilir. Özellikle beslenmeye dikkat etmek ve ideal kiloyu korumak önemlidir.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin