Gut hastalığı nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri
Ani başlayan şiddetli eklem ağrısı, özellikle ayak başparmağında görülen şişlik ve hassasiyet gut hastalığının en yaygın belirtileri arasında yer alıyor. Kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan bu iltihaplı artrit türü, tedavi edilmediğinde eklem hasarı ve böbrek sorunlarına yol açabiliyor.
Gut hastalığı, vücutta biriken fazla ürik asidin eklemlerde kristalleşmesi sonucu gelişen ağrılı bir romatizmal hastalıktır. En sık ayak başparmağını etkileyen rahatsızlık, ani başlayan ağrı, kızarıklık ve şişlikle kendini gösterir. Erken teşhis ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilen gut, ihmal edildiğinde eklemlerde kalıcı hasara ve yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden olabilir.
GUT HASTALIĞI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Gut, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu gelişir. Cleveland Clinic makalesine göre ürik asit, pürin adı verilen maddelerin parçalanmasıyla oluşan doğal bir atık üründür. Normal koşullarda böbrekler tarafından süzülerek idrarla vücuttan atılır. Ancak üretimin artması veya böbreklerin yeterince çalışamaması durumunda ürik asit kanda birikmeye başlar.
Zamanla oluşan ürik asit kristalleri eklemlere yerleşir. Bu kristaller bağışıklık sistemini harekete geçirerek ani ve şiddetli iltihaplanmaya neden olur. Sonuç olarak gut atağı olarak bilinen ağrılı dönemler ortaya çıkar.
EN YAYGIN GUT BELİRTİLERİ NELER?
Gut atakları genellikle aniden başlar ve çoğu zaman gece saatlerinde ortaya çıkar. Hastaların önemli bir bölümü herhangi bir belirti yaşamazken bir anda yoğun ağrı ile karşılaşabilir. Belirtiler çoğunlukla ayak başparmağında görülse de diz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve diğer eklemleri de etkileyebilir.
Gut hastalığında görülebilen yaygın belirtiler şunlardır:
- Şiddetli eklem ağrısı
- Dokunmaya karşı aşırı hassasiyet
- Eklemde şişlik
- Kızarıklık veya renk değişikliği
- Hareket kısıtlılığı
- Yanma ve sıcaklık hissi
GUT ATAKLARI NE KADAR SÜRER?
Gut atakları genellikle birkaç gün ile iki hafta arasında devam eder. Bazı kişilerde belirtiler kısa sürede gerilerken bazı hastalarda daha uzun ve daha şiddetli seyredebilir. Ataklar arasındaki dönemde kişi tamamen normal hissedebilir.
Tedavi edilmeyen vakalarda atakların sıklığı ve süresi zamanla artabilir.