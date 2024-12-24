Emekliye yılbaşı ikramiyesi yatacak mı? Emekliye 5 Bin TL Yeni Yıl İkramiyesi var mı, gerçek mi?

2024 yılının sonlarına yaklaşırken, emeklilerin yılbaşı ikramiyesi hakkındaki meraklı bekleyişi devam ediyor. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 2025 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair iddialar gündeme gelmişken emekliler bu yılbaşında ödeme alıp almayacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadığı için belirsizlik sürüyor.