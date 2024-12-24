Emekliye yılbaşı ikramiyesi yatacak mı? Emekliye 5 Bin TL Yeni Yıl İkramiyesi var mı, gerçek mi?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin yılbaşı ikramiyesi hakkındaki beklentileri arttı. Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde 2025 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ödemesi yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Emekliler bu yılbaşı öncesi ikramiye alıp almayacaklarını öğrenmek için merakla resmi açıklamaları bekliyor. Peki 2024 sonunda ikramiye ödemesi yapılacak mı? İşte bu konuya dair son gelişmeler ve resmi açıklamalar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:01