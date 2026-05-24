Kâr dağıtım şartları belli oldu! Yatırımcıların beklediği vergi istisnası detayı

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidildi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik kâr dağıtım şartları düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fon ve yatırım ortaklıklarının (emeklilik yatırım fonları hariç) taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik istisnadan yararlanabilmeleri için bu kazançların en az yüzde 50'sini belirli bir süre içinde kar payı olarak dağıtma zorunluluğu getirilmişti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğle, özellikle taşınmaz kazancının net şekilde nasıl hesaplanacağı, ortak genel giderlerin ve amortismanların dağıtımı, zarar durumunda dağıtım şartının nasıl değerlendirileceği hususları örneklerle açıklandı. Tebliğle kurumlar vergisi istisnalarında kar ve zararların değerlendirilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, belirli bir faaliyete özgülenen istisnalarda ilgili faaliyetler bütün olarak değerlendirilecek, işlem bazlı istisnalarda ise her işlem ayrı ayrı dikkate alınacak. Örneğin, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler veya yurt dışı şube kazançları gibi faaliyet esaslı istisnalarda aynı faaliyet kapsamındaki zararlar kazançlarla birlikte değerlendirilecek. Taşınmaz satış kazancı veya iştirak hissesi satış kazancı gibi işlem esaslı istisnalarda her işlem için ayrı değerlendirme yapılacak.

VATANDAŞIN YAŞADIĞI TEREDDÜT GİDERİLDİ Tebliğde, yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi. Mevcut yasal düzenlemeye göre kanunun ilgili maddesi uyarınca hesaplanan asgari kurumlar vergisinden düşülecek yatırıma katkı tutarlarında 2 Ağustos 2024 tarihi esas alınıyordu.

Bu tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerindeki mevcut yatırım tutarları hesaplamada dikkate alınırken, bu tarihten sonraki belgelerde yapılan revizeler sonucunda ortaya çıkan tutar artışları asgari vergi hesabına dahil edilmiyordu.