Alzheimer’da dikkat çeken gerçek! Kadınlar neden daha büyük risk altında?
Kadınların Alzheimer ve diğer bunama türlerine yakalanma riskinin erkeklerden daha yüksek olduğu uzun süredir biliniyordu. ABD'de yapılan yeni bir araştırma ise hipertansiyon, depresyon ve hareketsizlik gibi bazı yaygın risklerin kadınların bilişsel sağlığını çok daha güçlü etkilediğini ortaya koydu.
ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, Alzheimer ve demans riskine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, kadınların yalnızca demansa daha sık yakalanmadığını, aynı zamanda bazı yaygın sağlık sorunlarından erkeklere göre daha fazla etkilendiğini belirledi.
19 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
Araştırmacılar, ABD'de orta yaş ve üzerindeki 17 binden fazla yetişkinin sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada eğitim seviyesi, işitme kaybı, diyabet, sigara kullanımı, alkol tüketimi, obezite, depresyon ve fiziksel aktivite düzeyi gibi demansla ilişkili 13 farklı risk faktörü değerlendirildi.
Araştırmanın sonuçları, 19 Mayıs 2026'da Biology of Sex Differences dergisinde yayımlandı. Çalışmanın ilk yazarı olan sinirbilim uzmanı Megan Fitzhugh, bazı risk faktörlerinin kadınların bilişsel işlevleri üzerinde "orantısız derecede güçlü" etkiler oluşturduğunu söyledi.
KADINLARDA HANGİ RİSKLER DAHA YAYGIN?
Araştırmada kadınların bazı sağlık sorunlarını erkeklere göre daha yüksek oranda yaşadığı görüldü. Kadınlarda öne çıkan riskler şu şekilde:
- Depresyon
- Fiziksel hareketsizlik
- Uyku sorunları
- Daha düşük eğitim seviyesi
Araştırmaya göre kadınların yüzde 17'si depresyon yaşadığını belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 9'da kaldı. Fiziksel hareketsizlik oranı kadınlarda yüzde 48'e ulaştı. Uyku problemleri de kadınlarda daha sık görüldü.
ERKEKLERDE DAHA YAYGIN AMA KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR
Çalışmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise bazı hastalıkların erkeklerde daha sık görülmesine rağmen kadınların bilişsel sağlığı üzerinde daha ağır sonuçlar doğurması oldu. Araştırmada:
- İşitme kaybı
- Diyabet
- Yüksek tansiyon
- Yüksek vücut kitle indeksi
gibi faktörlerin kadınlarda bilişsel gerilemeyle daha güçlü bağlantı gösterdiği belirlendi. Bilim insanlarına göre aynı sağlık sorunu erkeklerde daha sınırlı etki yaratırken kadınların beyin sağlığını çok daha ciddi biçimde etkileyebiliyor.
ALZHEIMER VAKARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLARDA
ABD'de yaklaşık 7 milyon kişinin Alzheimer hastalığıyla yaşadığı belirtiliyor. Vakaların neredeyse üçte ikisini ise kadınlar oluşturuyor. Uzmanlar, bunun yalnızca kadınların daha uzun yaşamasıyla açıklanamayacağını düşünüyor.
Araştırmacılar hormonal yapı, genetik farklılıklar, yaşam tarzı ve sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok etkenin bu tabloyu etkileyebileceğini ifade ediyor.