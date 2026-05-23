Alzheimer’da dikkat çeken gerçek! Kadınlar neden daha büyük risk altında?

ABD'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, Alzheimer ve demans riskine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, kadınların yalnızca demansa daha sık yakalanmadığını, aynı zamanda bazı yaygın sağlık sorunlarından erkeklere göre daha fazla etkilendiğini belirledi.

Araştırmacılar, ABD'de orta yaş ve üzerindeki 17 binden fazla yetişkinin sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada eğitim seviyesi, işitme kaybı, diyabet, sigara kullanımı, alkol tüketimi, obezite, depresyon ve fiziksel aktivite düzeyi gibi demansla ilişkili 13 farklı risk faktörü değerlendirildi.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 17'si depresyon yaşadığını belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 9'da kaldı. Fiziksel hareketsizlik oranı kadınlarda yüzde 48'e ulaştı. Uyku problemleri de kadınlarda daha sık görüldü.

Araştırmada kadınların bazı sağlık sorunlarını erkeklere göre daha yüksek oranda yaşadığı görüldü. Kadınlarda öne çıkan riskler şu şekilde:

ERKEKLERDE DAHA YAYGIN AMA KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Çalışmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise bazı hastalıkların erkeklerde daha sık görülmesine rağmen kadınların bilişsel sağlığı üzerinde daha ağır sonuçlar doğurması oldu. Araştırmada:

İşitme kaybı

Diyabet

Yüksek tansiyon

Yüksek vücut kitle indeksi

gibi faktörlerin kadınlarda bilişsel gerilemeyle daha güçlü bağlantı gösterdiği belirlendi. Bilim insanlarına göre aynı sağlık sorunu erkeklerde daha sınırlı etki yaratırken kadınların beyin sağlığını çok daha ciddi biçimde etkileyebiliyor.