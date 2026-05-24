Diyanet açıkladı: 27 Mayıs Kurban Bayramı namaz saatleri il il tam liste

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak bayram öncesinde gözler bayram namazı saatlerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı il il Kurban Bayramı namaz vakitlerini yayımladı.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı'nın manevi coşkusunu ve huzurunu karşılamaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı için beklenen takvimi resmen yayınladı. Coğrafi konumları nedeniyle güneşin doğuş vaktine göre her ilde farklılık gösteren namaz vakitleri, doğudan batıya doğru ilerliyor. En erken namaz her yıl olduğu gibi yine doğu illerimizde kılınırken, batı illerimiz bayram namazını biraz daha geç eda edecek.

İşte alfabetik sıraya göre güncel il il Kurban Bayramı namazı saatleri listesi:

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Bayram sabahı camilere akın edecek olan metropollerde namaz saatleri şu şekilde netleşti:

Ankara: 05:59

İstanbul: 06:12

İzmir: 06:25

İLK NAMAZ IĞDIR'DA, SON NAMAZ İZMİR VE ÇANAKKALE'DE

Türkiye'de bayram sabahı ilk tekbir sesleri, güneşin en erken doğduğu il olan Iğdır'da saat 05:14'te yükselecek. Iğdır'ı sırasıyla 05:16 ile Kars ve 05:17 ile Ardahan izleyecek.

Ülkemizin en batı ucunda yer alan ve bayram namazını en son kılacak iller ise 06:25 ile İzmir ve 06:24 ile Çanakkale olacak. Vatandaşların namaz saatinin en az 15-20 dakika öncesinde camilerdeki yerlerini almaları, bayram vaazını dinlemek ve cemaat düzenini sağlamak açısından önem taşıyor.

Adana'da bayram namazı sabah saat 05.55'te başlayacak.

Adıyaman'da vatandaşlar bayram namazını saat 05.42'de kılacak.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazı 06.11'de eda edilecek.

Ağrı'da bayram namazı için belirlenen saat 05.18 oldu.

Aksaray'da Kurban Bayramı namazı sabah 05.57'de kılınacak.

Amasya'da bayram namazı vakti 05.45 olarak duyuruldu.

Ankara'da bayram namazı vatandaşlarla birlikte saat 05.59'da eda edilecek.

Antalya'da vatandaşlar bayram namazı için saat 06.14'te camilerde olacak.

Ardahan'da Kurban Bayramı namazı 05.17'de başlayacak.

Artvin'de bayram namazı saati 05.20 olarak açıklandı.

Aydın'da Kurban Bayramı namazı sabah 06.23'te eda edilecek.

Balıkesir'de bayram namazı için belirlenen vakit 06.19 oldu.

Bartın'da vatandaşlar bayram namazını saat 05.57'de kılacak.

Batman'da Kurban Bayramı namazı 05.30'da başlayacak.

Bayburt'ta bayram namazı vakti 05.28 olarak duyuruldu.

Bilecik'te Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da eda edilecek.

Bingöl'de bayram namazı 05.31'de kılınacak.

Bitlis'te vatandaşlar bayram namazı için saat 05.25'te saf tutacak.

Bolu'da Kurban Bayramı namazı 06.02'de başlayacak.

Burdur'da bayram namazı vakti 06.14 olarak açıklandı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazını saat 06.13'te kılacak.

Çanakkale'de Kurban Bayramı namazı 06.24'te eda edilecek.