EYT beklemeye gerek yok: Erken emeklilikte kılavuz oluştu! 44-45-46-47-50 yaş arasına...

Yaş Şartsız Emeklilik Hakkı

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, engelli bireyler için erken emeklilik iki başlık altında değerlendiriliyor: malulen emeklilik ve vergi indirimi ile emeklilik. Yeni yasa ile birlikte bu alanlarda bazı kritik değişiklikler yapıldı.

Vergi indirimi kapsamında erken emekli olmak isteyenlerin en az yüzde 40 oranında engelli olması gerekiyor. Bu kişilere yaş şartı aranmaksızın, belirli prim ve sigortalılık süresiyle emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gün sayısı 3600 ila 4400 gün arasında değişirken, sigortalılık süresi 15 ile 20 yıl arasında belirleniyor. Bu süreler, kişinin işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre farklılık gösteriyor.