EYT beklemeye gerek yok: Erken emeklilikte kılavuz oluştu! 44-45-46-47-50 yaş arasına...
Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren kritik bir değişiklik yürürlüğe girdi. Meclisten geçen yeni düzenlemeyle birlikte bazı sigortalılar için emeklilikte yaş şartı tamamen kaldırıldı. Bu hak sadece gelecekte değil hali hazırda çalışan birçok kişiyi de kapsıyor. Peki kimler hemen başvurabilecek, hangi belgeler istenecek, prim gün sayısı ne kadar olacak? İşte adım adım yeni emeklilik sistemi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:33