Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

2025 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklıları bu nadir doğa olayını izlemek için hazırlıklarını sürdürürken tutulmanın hangi bölgelerden görülebileceği de büyük merak konusu. Peki Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bu büyüleyici gök olayına dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi