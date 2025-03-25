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Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

2025 yılının ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzü meraklıları bu nadir doğa olayını izlemek için hazırlıklarını sürdürürken tutulmanın hangi bölgelerden görülebileceği de büyük merak konusu. Peki Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bu büyüleyici gök olayına dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:05
Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir doğa olayı daha yaklaşıyor. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, birçok bölgede izlenebilecek ve astronomi meraklılarını büyüleyecek. Peki bu gök olayı ne zaman gerçekleşecek, hangi ülkelerden izlenebilecek?

Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Güneş Tutulması Ne Zaman?

Bu yılın ilk Güneş tutulması, 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Parçalı tutulma olarak kayıtlara geçecek bu doğa olayı, Ay'ın Güneş'in belirli bir bölümünü örtmesiyle oluşacak. Tam tutulma gerçekleşmeyecek olsa da gökyüzü gözlemcileri için büyüleyici bir manzara sunacak.

Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Tutulma Hangi Saatte Başlayacak?

Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak. Tutulmanın tamamlanması ise yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca Ay Güneş'in belirli bir bölümünü kapatacak ve gökyüzünde kısmi bir kararma yaşanacak.

Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi?

Türkiye'den İzlenebilecek mi?

29 Mart 2025'te gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Tutulma özellikle Avrupa'nın kuzeyi, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde net bir şekilde izlenebilecek. Türkiye'de bulunan gökyüzü meraklıları bu olayı canlı yayınlarla veya uluslararası gözlem merkezlerinin görüntüleriyle takip edebilecek.

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