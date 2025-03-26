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Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından, gözler İBB Başkan Vekili seçimlerine çevrildi. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri olan Nuri Aslan, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Aslan hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Nuri Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 10:02
Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanıyor. Bu süreçte adı öne çıkan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve mevcut İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan oldu. Peki Nuri Aslan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar…

Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Nuri Aslan Kimdir?

Nuri Aslan ile ilgili İBB'nin resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekildedir;

"Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen ASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır."

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