Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından, gözler İBB Başkan Vekili seçimlerine çevrildi. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri olan Nuri Aslan, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Aslan hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Nuri Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.03.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 10:02