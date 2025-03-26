Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanıyor. Bu süreçte adı öne çıkan isimlerden biri de Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve mevcut İBB Başkan Vekili olan Nuri Aslan oldu. Peki Nuri Aslan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar…