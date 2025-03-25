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Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yapılacak olan Genel Kurul seçimleri ve görev dağılımı sonrasında, mevcut Yönetim Kurulu üyesi Hayri Çulhacı'nın getirilmesi bekleniyor. Çulhacı, Sabancı Holding bünyesinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak yönetimsel alandaki birikimi ve yetkinlikleriyle tanınıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:55
Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Hayri Çulhacı Kimdir?

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Hayri Çulhacı, 1986 yılında Northeastern Üniversitesi'nden İşletme (MBA) alanında yüksek lisans yapmıştır. 1979 ile 1990 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

1990 yılında Akbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çulhacı, 2009 yılında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev almış, 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

2020 yılında Akbank'tan emekli olmuştur.

Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Çulhacı, ayrıca Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu üyelikleri ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapmıştır.

Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısıdır.

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