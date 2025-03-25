Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yapılacak olan Genel Kurul seçimleri ve görev dağılımı sonrasında, mevcut Yönetim Kurulu üyesi Hayri Çulhacı'nın getirilmesi bekleniyor. Çulhacı, Sabancı Holding bünyesinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak yönetimsel alandaki birikimi ve yetkinlikleriyle tanınıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi