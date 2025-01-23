Japonların sağlık sırrı: 100 yaşına kadar sağlıklı kalmanın ipuçları

%80 Yeme Kuralı



Japonya'da dengeli ve minimalist beslenmenin sırrı olan "Hara Hachi Bu" kavramı yaygın bir şekilde uygulanır. Bu, yemek yerken mide tamamen dolmadan, sadece %80 doluluğa ulaşıncaya kadar yemeyi ifade eder. Bu uygulama, aşırı yeme problemini engellerken sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını destekler. Aşırı kilo alımı ve obeziteyi önlemenin yanı sıra kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlık risklerini de azaltır. Bu basit ama etkili yaklaşımla, hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı koruyabilirsiniz.