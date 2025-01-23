Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik hizmetine ilişkin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak Çarşamba günü açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla askerlik yerlerini öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlar, celp ve sevk tarihlerinin yanı sıra askerlik süreciyle ilgili diğer önemli bilgileri de içerecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:02