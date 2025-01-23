Viral Galeri Viral Liste Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik hizmetine ilişkin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak Çarşamba günü açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla askerlik yerlerini öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlar, celp ve sevk tarihlerinin yanı sıra askerlik süreciyle ilgili diğer önemli bilgileri de içerecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:02
Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik askerliğim sonuç sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik süreciyle ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden erişime sunuldu. Peki bedelli askerlik yerleri hangi iller?

Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik askerliğim sonuç sorgulama ekranı...

Bedelli Askerlik Yapılacak İller Belli Oldu

MSB, 2025 yılı için yayımlanan faaliyet takvimine göre, bedelli askerlik hizmetinin hangi illerde yapılacağını da açıkladı. Türkiye genelinde belirli askeri birliklerde gerçekleştirilecek bedelli askerlik hizmeti için belirlenen iller şunlar: İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Bilecik, Hatay, Kütahya ve Ankara.

Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik askerliğim sonuç sorgulama ekranı...

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" uygulaması aracılığıyla kolayca sorgulanabilir. Adaylar, teslim olacakları birliklerin adresi, sevk tarihleri ve diğer detaylara bu platformdan ulaşabilecek. Ayrıca, ikametgâhlarına en yakın askerlik şubelerinden de aynı bilgilere erişim sağlamak mümkün olacak.

Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik askerliğim sonuç sorgulama ekranı...

Celp ve Sevk Tarihleri Netleşti

2025 yılı bedelli askerlik sürecine dair tüm detaylar, sınıflandırma sonuçlarının ardından belirginleşti. Adaylar, açıklanan faaliyet takvimine göre, belirlenen sevk tarihlerinde birliklerine teslim olacak.

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