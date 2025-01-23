Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...

Bedelli Askerlik Yapılacak İller Belli Oldu

MSB, 2025 yılı için yayımlanan faaliyet takvimine göre, bedelli askerlik hizmetinin hangi illerde yapılacağını da açıkladı. Türkiye genelinde belirli askeri birliklerde gerçekleştirilecek bedelli askerlik hizmeti için belirlenen iller şunlar: İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Bilecik, Hatay, Kütahya ve Ankara.